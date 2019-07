Bogkassen anbefaler: Gribende bog om krigens største dag

Bøger: Det var i de tidlige morgentimer 6. juni 1944. På en sandstand i Frankrig lå tusindvis af amerikanske soldater næsten ubeskyttede mod voldsom tysk maskingeværild. Tabene var frygtelige. Så råbte general Maxwel Tayler: Mænd, denne strand er for to slags mennesker. De døde og dem, der skal dø. Skal vi så for helvede se at komme videre.

Det syntes hans folk var en god ide. De stormede op over stranden og nedkæmpede efter blodige opgør det tyske forsvar. Men i en grusom time den morgen var invasionen på vippen. Det tyske forsvar af den franske kyst var lagt i hænderne på den legendariske general Erwin Rommel, "Ørkenræven". Han vidste, at slagets første timer ville få enorm betydning. Til sin adjudant sagde Rommel halvanden måned før de allieredes invasion: Tro mig - de første 24 timer af invasionen bliver helt afgørende. - Tysklands skæbne afhænger af udfaldet. For de allierede såvel som for Tyskland bliver det den længste dag.....

Og således blev det en tysk general, der kom til at sætte navn på en af de største begivenheder under Anden Verdenskrig - måske den næststørste, overgået af de to atombomber over Japan. Den længste dag - D-dag. Op mod 20.000 mennesker mistede livet den dag. I forhold til de forfærdelige tabstal under Anden Verdenskrig var det faktisk ikke så voldsomt. Slaget ved Stalingrad kostede mange flere menneskeliv. Men D-dag blev betegnelsen for ét døgn under seks års krig. Det døgn, hvor krigen balancerede på knivsæggen.