Bogkassen anbefaler: Geniernes holdning til torden og mennesker

I to år korresponderede kunstneren Arne Haugen Sørensen og kunsthistoriker Leo Tandrup om et stort værk til Frelserkirken i Horsens - den iltre korrespondance er nu samlet i en bog, men værket kom aldrig til Horsens.

Bøger: På en måde har gamle Sokrates skrevet noget, der kunne være forordet til den bog, som fortæller historien om samarbejdet mellem kunstneren Arne Haugen Sørensen og kunsthistoriker Leo Tandrup. Det var nemlig Sokrates, der sagde: Det er med genier som med tordenvejr: De går imod vinden, og de forfærder mennesker.

Og hvis Sokrates havde tilføjet: Og hinanden ... ja, så havde det korte forord været komplet. For historien om kunstneren og kunsthistorikerens samarbejde og korrespondance er herlig læsning for alle, der interesserer sig for kunst, ikke mindst for den skabende del af kunsten, men også interesserer sig for mennesker og tro.

Gennem to år korresponderede kunstneren og kunsthistorikeren. Gennem hele korrespondancen gør de begge en dyd ud af at udtrykke den gensidige respekt. Og alligevel er hver eneste linje i hver eneste e-mail udtryk for en balancegang på tynd line i stor højde.

Spændingerne mærkes. Genierne går mod vinden, som Sokrates udtrykte det. Det gør de også, når der er to genier sammen. Men når de så tolker vindretningen forskelligt, støder de jo sammen. To meget store egoer med et fælles sigte. Men forskellige meninger om vejen derhen.

"Korset og himmelstigen " hedder bogen, der givetvis henvender sig til et smalt publikum. Men mennesker, der er dybt interesseret i kunst - for den sags skyld også i psykologi og i religion - får virkeligt noget for pengene i denne bog.