Bogkassen anbefaler: En oplagt gave til historienørderne

"Bønder og leding i valdemartidens Danmark" er en bog mellem ligesindede. Sådan at forstå, at alle vi, der er almindeligt historisk interesserede, men ikke har nogen faglig baggrund i historiefaget, er slået af brættet fra start.

For rigtige nørder

Vi kommer aldrig ind i spillet i den bog. Selv om den er lille og meget præcis i sin tilgang.

Leding var en gammel militær organisationsform, som stammede fra vikingetiden. Den betød, at hvert herred skulle bemande og udruste et krigsskib, som kunne indgå i flåden under kongens ledelse. Så langt så godt. Derfra bevæger Rikke Malmros sig frem til valdemarerne og middelalderen og redegør undervejs for sine teorier om, hvilke former ledingen antog på forskellige tidspunkter.

Hun fokuserer på bønderne og herremændene, mindre på kongerne - og slet ikke på krigene. Og vi andre, der opfatter historien som en kæde af historier, bliver overvældet med viden, krydret med en del passager på datidens sprog.

Min selvopfattelse som amatørhistoriker fik en hård medfart med denne bog. Men ét fik jeg da lært: Erik Emune var den første danske konge, der fragtede heste med på et krigsskib. Hans kavaleri stod til søs.

Men ellers må jeg konstatere, at den bog er for en snæver kreds. Positivt sagt: Her er endelig en bog for de rigtige nørder. Ingen kan beskylde Rikke Malmros for billig populisme. Vi andre amatører må tilbage til Palle Lauring.

Arne Mariager deler ikke stjerner ud her, da han ikke mener at have format til at vurdere bogen