Bogkassen anbefaler: Døden lærer os om livet

Lisa Seest Nielsen, der er overlæge på intensivafdelingen på Kolding Sygehus, er én af 21 begavede, emotionelt åbne mennesker, der i bogen "Hvad døden har lært mig om livet" drager konklusioner om døden - på baggrund af egne erfaringer. Det er - for hendes som for de andre forfatteres vedkommende - gjort med omtanke, værdighed og med en alligevel realistisk tilgang til emnet. Vi skal alle dø.

Sådan formulerer overlæge Lisa Seest Nielsen sin holdning i en ny, tankevækkende bog, der behandler døden som tema. Faktisk ikke for at bekæmpe dødsangst. Tværtimod. Snarere for at få os til at tænke lidt mere over livet, mens vi står midt i det - og kan bruge det.

Få mere ud af livet

"Husk, at du skal dø", skriver Kristeligt Dagblads begavede chefredaktør Erik Bjerager i bogens forord. Han henviser til et besøg på den græske ø Athos, hvor der bor tusindvis af munke. Bjerager mødte en munk, som lod sig fotografere nede i en åben grav, hvor en af hans venner snart skulle stedes til hvile.

- På den måde husker jeg, at jeg skal dø, sagde munken.

Bjerager funderer over, at sådan har det moderne menneske det ikke. Jo, vi ved det godt, at døden kommer. Men vi tror alligevel ikke rigtig på det. Bjerager synes, vi skal huske på døden. Ikke for at ødelægge humøret. Men for at få mere ud af livet.

Det er samme tanke, der præger stort set alle indlæggene i bogen. Der er 21 forfattere, og det fører for vidt at remse dem alle op. Men ud over Lisa Seest Nielsen fremragende indlæg udmærker blandt ansre Gurli Marie Kløvedal sig med et smukt essay blandt andet om faderen, eventyreren og søfareren Troels Kløvedal, der havde et meget naturligt, realistisk syn på døden.

Der er også spændende indlæg fra blandt andre forfatter Merete Pryds Helle, forhenværende minister Søren Gade, skuespiller Bodil Jørgensen, forfatter Naja Marie Aidt samt tidligere formand for Etik Råd overlæge Ole Hartling.