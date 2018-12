Børnepsykolog: Lange ventetider svækker krænkede børns forklaringer

Det er de krænkede børn, der betaler prisen for de lange ventetider på videoafhøring på Fyn og i Jylland. Det mener børnepsykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet. Han påpeger at ventetiden kan gøre barnets hukommelse om overgrebene mere usikker og samtidig skade barnets trivsel.

Syv dage. Så lang tid må der som udgangspunkt gå, fra politiet modtager en anmeldelse om voldeligt eller seksuelt overgreb mod et barn, til politiet videoafhører barnet. Det er en frist, som giver god mening ifølge børnepsykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet, fordi ventetiden af hensyn til barnets trivsel og hukommelse skal være så kort som mulig.

Hvad der til gengæld ikke giver god mening ifølge børnepsykologen er, at tre politikredse på Fyn og i Jylland i tredje kvartal har en gennemsnitlig ventetid, der er over tre gange så lang. Det viser en aktindsigt, som avisen Danmark har fået i Rigsadvokatens seneste opgørelse.

- Jo længere tid, der går, jo større er risikoen for, at hukommelsen om de oplevelser eller krænkelser, barnet har været udsat for bliver mere usikker. Især i disse situationer hvor barnet endelig har fået taget proppen af og har åbnet sig, kan det have svært ved at tie stille med det og føler trang til at snakke med andre om det. Det kan være uhensigtsmæssigt, fordi der i samtalen med andre sker en bearbejdning af oplevelserne. Politiet vil gerne have barnets fortælling så upåvirket som muligt, derfor skal det foregå relativt hurtigt, siger Kuno Sørensen.

Udover at ventetiden kan svække barnets hukommelse om overgrebet og derved barnets sag, kan det få konsekvenser for deres trivsel, vurderer Kuno Sørensen.

- Ventetiden kan få stor betydning for børnene. For ikke at påvirke barnets fortælling, skal barnet videoafhøres først, og først derefter kan behandlerne gå i gang med at bearbejde barnets oplevelser. Jo længere tid, der går fra anmeldelse til afhøringen finder sted, jo længere tid går barnet med de ubearbejdede oplevelser.