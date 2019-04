Bønder og fuglenørder dropper krigen: Lad viben synge foråret ind igen

Tre meninger om bonden og ornitologens fælles kamp for viben

Miljø og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen (V): - Viben har det svært. Forudsætningen for, at viben får det bedre, er et samarbejde mellem dem, der ved en masse - ornitologerne - og landbruget, der kan gøre noget. Så sådan et samarbejde er jeg meget begejstret for.Formand for Dansk Ornitologisk Forening Egon Østergaard: - Det er stærkt bekymrende, at landbrugslandets fugle er i frit fald, og samarbejdet med Landbrug & Fødevarer kan forhåbentlig bidrage til en øget bevidsthed om det tab af biodiversitet, vi er vidner til. Dette er et første lysegrønt skridt mod et forhåbentlig endnu grønnere natursamarbejde.



Formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild: - Vi samarbejder gerne med de grønne organisationer om at sikre en rig dansk natur. Vi ved, at mange landmænd gerne vil gøre en indsats for at hjælpe viben, men mangler viden om, hvad de konkret kan gøre. Det er derfor, vi nu i samarbejde med ornitologerne har udarbejdet en række anbefalinger, der giver gode råd til den enkelte landmand om, hvad han eller hun ad frivillighedens vej kan gøre på sin ejendom for at hjælpe viben, siger Martin Merrild.