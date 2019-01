"Blodtappersagen" for retten: Mor brød sammen, da hun så sin egen anholdelse

Retten i Herning behandler den spektakulære sag mod en mor, der er tiltalt for at tappe blod fra sin søn angiveligt for at få opmærksomhed. Arkivfoto: Mads Dalegaard

Den 36-årige kvinde, der er tiltalt for at tappe blod fra sin søn, blev optaget på skjult kamera af politiet. Mandag blev hun i retten konfronteret med sin forbrydelse.

Retssag: Det begyndte med stille tårer, og det endte i højlydt hulken, da en 36-årig kvinde fra Skjern mandag stod til ansvar i Retten i Herning for gennem flere år at have tappet sin lille søn for blod. Blodtapningen var så intensiv og svækkende for drengen, at lægerne til sidst overvejede en knoglemarvstransplantation efter i flere år at have ledt efter årsagen til drengens blodmangel. Da kvinden kom ind i retten, brød hun ud i gråd ved synet af de tre dommere, de syv nævninge, journalisterne og de mange tilhørere. Hendes forældre trådte til med trøst, hvorpå retten kunne gå i gang med den spektakulære retssag. Den 36-årige kvinde har siddet varetægtsfængslet i 14 måneder, siden hun blev anholdt i september 2017 på fersk gerning efter at have tappet sin seksårige søn for blod via et venekateter placeret på hans mave. Handlingen var blevet optaget på video med skjulte kameraer, som politiet havde installeret i kvindens bolig. Specialanklager Pia Koudahl fra Midt- og Vestjyllands Politi advarede alle i retten om, at videoen indeholdt en voldsom emotionel reaktion fra den tiltalte. Da videoen gik i gang, bøjede den tiltalte hovedet og så ned i bordet og holdt sig for ørerne. Tilhørerne så den seksårige dreng, der lagde sig tillidsfuldt på ryggen med sin Ipad i hånden, mens mor trak hans trøje op og derpå koblede sprøjte efter sprøjte på venekateteret og trak blod ud af ham. Da den sidste sprøjte var fyldt med blod, gik moren ud på toilettet og skyllede blodet ud. Alt imens viste videoen fortsat drengen alene på sengen. Samtidig besluttede politiet at rykke ind. Da kvinden åbnede døren for politiet, brød hun ud i et langt, vedholdende skrig, der blev ved i mere end et halvt minut. Alarmeret af sin mors skrig satte den seksårige søn sig op i sengen og så fortabt ud, indtil en politimand kom op til ham. Lyden af sit eget skrig og synet af sin søn fik den tiltalte til at bryde ud i højlydt gråd, så hendes forsvarer, advokat René Knudsen, måtte ile til med trøst, hvorpå retsformand Jytte Munkholm hævede retten for en kort pause.

Rutinesag Videoen viste, at den tiltalte og sønnen talte sammen under blodtapningen, så det var tydeligt for alle, at den aparte handling var blevet en rutinesag for de to. En af anklagerens hovedopgaver bliver netop at fastslå, hvornår den tiltalte begyndte at tappe sin søn for blod. Tiltalen lyder på, at hun allerede begyndte, da sønnen blot var 12 måneder gammel og fortsatte de næste fem år frem til anholdelsen. Den tiltalte har ikke villet udtale sig siden anholdelsen, men ved retsmødets begyndelse uddelte hendes forsvarer et papir, hvorpå den tiltalte erklærer sig skyldig i "i en periode på anslået to til tre år at have tappet blod i et større omfang end nødvendigt" med den følge, at sønnen skulle have modtaget "blodtransfusioner i et større antal tilfælde, end hvad der ellers var påkrævet". Altså en noget blødere formulering, som forsvareren mener berettiger til straf efter mildere paragraffer, end den paragraf, som anklageren lægger op til at dømme efter. Anklageren fik tiltalte til at forklare, hvor hyppigt blodtapningen fandt sted. Moren forklarede, at drengen fik målt sin blodprocent hver tredje uge på Herning Sygehus. Op til målingen plejede hun at tappe ham tre gange, så hans blodprocent var så lav, at han måtte have blodtransfusion. Derefter fulgte to uger, hvor sønnen var glad og kunne deltage i leg, indtil moren tappede ham op til næste måling. Hun følte sig sikker ved at gøre det, fordi drengen netop skulle ind til sygeplejersker og læger dagen efter. I alt modtog drengen 110 blodtransfusioner. - Men hvorfor gjorde du det, spurgte anklageren. - Jeg ville ønske jeg kunne svare dig, men det kan jeg ikke, svarede den tiltalte.

Et opråb Hun erkender, at blodtapningen er sket under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy - også benævnt medicinsk børnemishandling - hvor gerningsmanden søger opmærksomhed og derfor fastholder sit barn i en sygdomstilstand. Tiltalte fortalte, at hun delte fortællinger om sønnens sygdom i aviser og tv og på sociale medier. - Har du haft interesse for al den opmærksomhed, spurgte anklageren? - Det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var med den tilgang, at jeg ville dele min søns historie, Jeg følte, at det hjalp os. Jeg så det som et opråb. Man kan godt føle sig alene både som enlig mor, og når man går derhjemme og passer et barn. Jeg havde brug for at fortælle, hvordan det var hos os. Det var ikke sådan, at jeg gik rundt og tænkte, at det var min skyld, han var syg. Det er dybt mærkeligt. Det erkender jeg, sagde kvinden. Under forsvarerens afhøring fortalte hun, at hun har haft besøg af sønnen i arresten. - Han har det godt i dag. Jeg sagde til ham, at han skulle spørge mig om alt, hvad der faldt ham ind. Så fik vi en god snak og krammede, fortalte den tiltalte. Tirsdag skal der afhøres otte vidner i sagen, heriblandt sønnen, som dog ikke selv møder op. Hans forklaring vil blive vist på video.