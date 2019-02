Blev tilbudt penge for at trække dårlig anmeldelse tilbage: - Pizzeriaet skulle ikke shitstormes

Fredericia: Det var forargelse, der i første omgang ramte 27-årige Camilla Matthiesen fra Fredericia søndag. Den forargelse fik hende til at poste et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor hun ville høre, om andre havde oplevet at blive tilbudt, hvad hun selv kalder bestikkelse for at slette dele af en negativ anmeldelse af et lokalt pizzeria.

- Min hensigt var aldrig, at pizzeriaet skulle shitstormes. Jeg var forarget over den måde, Hungry håndterede det på, men hvis jeg ville have haft mine penge tilbage, havde jeg da ringet til pizzeriaet, men jeg gad ikke det bøvl, så jeg smed den bare ud. Men at prøve at bestikke mig, det er usmageligt, så hvis jeg aldrig havde fået den mail fra Hungry, så havde jeg ladet det være ved det, siger Camilla Matthiesen.

- Jeg skrev, at der var lang leveringstid, at jeg fandt et hår på pizzaen og at skinken smagte gammelt, og at det var første og sidste gang, vi bestilte derfra, fortæller kvinden.

Over stregen

I dag ville hun have gjort det samme - postet opslaget på Facebook. Dog ville hun have præciseret, at det var Hungry, hun var utilfreds med - og så ville hun have slettet pizzeriaets navn. Egentlig synes hun, det er lidt synd for indehaveren af pizzeriaet, men samtidig håber hun også, at det kan få dem til at stramme op på hygiejnen, så andre kunder ikke får samme oplevelse.

- Jeg havde virkelig ikke regnet med den reaktion, og jeg synes, det er over stregen, at det er gået sådan amok. For mig er det en lille ting, at jeg fik den her dårlige pizza, men andre gør det til en kæmpe ting. Det skulle jo ikke gå ud over pizzeriaet. Men det undrer mig ikke, at debatten hurtigt ændrede sig til at handle om stedet og ikke håndteringen fra Hungrys side, lyder det fra Camilla Matthiesen.