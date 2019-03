Regeringen og Dansk Folkeparti har onsdag formiddag præsenteret en trafikplan, der skal sikre, at første spadestik til en ny midtjysk motorvej - den såkaldte Hærvejsmotorvej - skal tages i 2023. I alt indeholder planen ny infrastruktur, forbedringer og vedligehold for op mod 70 milliarder kroner.

Hærvejsmotorvejen: Den har været til debat i årtier, og nu er planerne om en hærvejsmotorvej tæt på at blive til virkelighed.

Det står klart onsdag formiddag, hvor regeringen og Dansk Folkeparti har præsenteret deres fælles trafikplan.

- Det er fantastisk. Det her har jeg kæmpet for i årevis. Jeg har været hånet for det, men nu kommer den, Hærvejsmotorvejen, siger transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, som har siddet med om bordet ved arbejdet med forliget.

Det er motorvejens sydlige strækningen mellem Haderslev og Give, der står først for. Her er Vejdirektoratet lige nu i gang med en VVM-undersøgelse, der skal grundigt skal afdække, hvilke konsekvenser en ny motorvej vil have for dens omgivelser. Forskellige linjeføringer bliver undersøgt - det gælder eksempelvis både en rute øst og vest om Billund.

På strækningen Give til Hobro er der gang i en mere indledende forundersøgelse. Men ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der er tidligere borgmester i Viborg Kommune, er også denne del af Hærvejsmotorvejen prioriteret i forliget.

- Vi har så også besluttet, at vi i 2023 skal sætte os sammen og finde pengene til at videreføre strækningen forbi Viborg, siger han og understreger, at han er åben for at få andre partier - også Socialdemokratiet - med på et bredt forlig.