Biskopper: Tro og videnskab er ikke modsætninger

Fadervor: Hvor er Gud?

- Det traditionelle billede er en gammel mand på en sky i himlen. Men vi ved godt, at det netop er et billede. Vi mennesker magter bedst at tænke konkret, og så kommer vi til at menneskeliggøre Gud, når vi skal forestille os ham eller hende. Men Gud er ikke et menneske eller et køn. Gud er Gud, siger Marianne Christiansen.

- Når fadervor siger, at Gud er i himlene, betyder det, at Gud på én gang er tæt på alle, alle steder og til alle tider, som himlen er det - og at Gud med alt, hvad han er og betyder, er den himmel, der hvælver sig over os. Det uudgrundelige, svimlende univers og der, hvor der er himmelsk at være, og hvor man kan være i "den syvende himmel". Når vi siger, at vores døde kommer i himlen, betyder det, at de kommer derhen, hvor Gud er, tilføjer Tine Lindhardt.

Det ultrakorte svar er, at himlen er udtryk for allestedsnærvær, og derfor vil de to biskopper ikke acceptere, at videnskab og tro er modsætninger. Videnskab kan ikke bruges til at bortforklare Guds eksistens, og tro kan ikke bruges til at afvise teorier om universets fysiske opståen.

"Naturvidenskaben kan forklare, hvordan det hele er blevet til, mens kristendom og tro siger noget om meningen med det hele. De er begge sande, fordi de begge siger noget sandt om tilværelsen, universet, livet og os mennesker på hver deres præmisser, og ingen af dem kan undværes", skriver Tine Lindhardt i bogen.