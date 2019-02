Billig-Billy ramt af ny fidus: - Det er nemt at hoppe på tricktyveriet

AARHUS: Moralen er ikke god, men kreativiteten fejler bestemt ikke noget hos de tricktyve, som i perioder hærger byens butikker. Nu har en ny fidus fundet vej til Trøjborg Centret, hvor butikken Billig Billy for nyligt blev franarret 360 kroner af en tricktyv.

Butikschef, Karina Lykkegaard fortæller, at én af hendes medarbejdere udbetalte pengene til en tyv, som fremviste en dankort-kvittering, der senere viste sig at være falsk. At ekspedienten overhovedet udbetalte pengene uden at have sikret sig, at det var en korrekt kvittering, har en forklaring - ifølge butikschefen.

- Kunden havde tidligere på dagen købt en billig vare til 40 kroner og betalt beløbet med sit Dankort. I den forbindelse gjorde kunden meget ud af at være venlig og smilende overfor ekspedienten, så ekspedienten kunne genkende kunden senere på dagen. Da kunden kom ind i butikken efter nogle timer, hvor der ofte er travlt i butikken, fremviste kunden en Dankort-bon, hvor der var hævet 400 kroner og ikke 40 kroner på Dankort-terminalen. Derfor udbetalte ekspedienten de 360 kroner uden at fatte mistanke til den genkendelige kunde, siger hun.

Først da kassen blev gjort op om aftenen, viste det sig at være en fejl, forklarer Karina Lykkegaard, som har stor forståelse for, at en travl ekspedient kan komme til at lave denne fejl.

- Når man står bag disken, vil man gerne yde en god service. Desuden er det nemt at hoppe på fidusen, når man husker kunden fra tidligere på dagen. Derfor er man tilbøjelig til at være hurtig til at udbetale et beløb, som kunne tyde på at være en slåfejl, siger Karina Lykkegaard.

Det er første gang, man oplever tricktyveri i Billig-Billy, som i denne tid har hylderne fyldt med fastelavnskostumer i alle afskygninger.