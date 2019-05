Bertel Haarder: Rasmus Paludan kan blive Mette F.'s problem, før det bliver vores

Paludan selv har sagt, at de fremmede er ynkelige uslinge, hvis død kan være nødvendig og lovlig. Han er dømt for racisme og for at svine en politiassistent til. Han bærer rundt på et polititilhold mod en yngre mand, som han har forfulgt og chikaneret.

Og programmet er blandt andet et forbud mod islam, deportation af en hel befolkningsgruppe, som udpeges som fjende af Danmark, at borgere skal vurderes på deres oprindelse generationer tilbage, og at danskere skal bevæbnes til potentiel kamp mod den definerede fjende.

- Jeg har en stærk tro på danskernes sunde fornuft, og derfor tror jeg ikke, Rasmus Paludan kommer langt. Vi skal dog passe på med ikke at gøre ham til martyr, fordi det kan han udnytte. Så vi skal ikke på forhånd sige, at han ikke kan godkendes i Folketinget. Vi skal heller ikke sige, at han ikke kan lægge sine stemmer i den ene eller anden vægtskål. Selvfølgelig kan han det. Men vi kan ikke forhandle om hans program på nogle måder, siger Bertel Haarder til avisen Danmark.

Nu er han 75 år og stiller op endnu engang i Sjællands Storkreds, hvor sandsynligheden for valg er god. Og at Rasmus Paludan, der ofte bliver sammenlignet med Glistrup på grund af yderligtgående kamp mod islam, fremtoning og jurabaggrund, skal få samme betydning for dansk politik, ser Bertel Haarder slet ikke for sig.

I Danmark har vi siden 1901 haft den variant af negativ parlamentarisme, som forudsætter, at en regering kun kan tvinges til at gå af, hvis der fremsættes et mistillidsvotum mod den.I praksis betyder det, at et flertal i Folketinget skal enes om at fremsætte det - altså at regeringen på den vis får et flertal mod sig. Så længe den ikke har det flertal mod sig, kan den blive siddende. Og når vi går til valg den 5. juni, er det Folketingets sammensætning vi stemmer om - ikke regeringen. Regeringen bliver siddende, indtil et flertal i det ny Folketinget beslutter, at vi skal have en ny, eller indtil statsministeren selv træder tilbage, fordi han kan se, at han åbenlyst vil få et flertal mod sig.

- Efter min mening skal folkestyret kunne holde til, at der kommer nogle og påstår, at alle de gamle politikere er idioter, der skal fejes af banen. Det er jo ikke udemokratisk. Mit evige omkvæd i forhold til Glistrup var, at vi havde fået ham for vores synders skyld. Dengang havde de borgerlige skabt kolossal plads til en, som ville skære ned i det offentlige.

1. Syv mandater YouGov, der måler for B.T., havde i sin måling 10. maj Stram Kurs på 3,8 procent. 2. Seks mandater Gallup, der måler for Berlingske, havde i sin måling 8. maj Stram Kurs på 3,3 procent. 3. Fem mandater Megafon, der måler for TV 2 og Politiken, havde i sin måling 8-10. maj Stram Kurs på 2,8 procent. 4. Fem mandater Norstat, der måler for Altinget, havde i sin måling 10. maj Stram Kurs på 2,6 procent. 5. Fem mandater Epinion, der måler for DR, havde i sin måling 7. maj Stram Kurs på 2,6 procent. 6. Fire mandater Voxmeter, der måler for Ritzau, havde i sin måling 11. maj Stram Kurs på 2,3 procent.

- Der kan ikke forhandles overhovedet om de grundlovsstridige ting, han foreslår. Han kan ikke få indflydelse. Men han har sin grundlovssikrede ret til at deltage i afstemninger, hvis han bliver valgt og godkendt. Så han kan også være med til at vælte en regering. Og som statsministeren klogt har sagt, har vi negativ parlamentarisme her til lands. Hvis man spørger, om Paludans stemmer kan tælles med i forhold til regeringsdannelse, skal det spørgsmål stilles til Mette Frederiksen. Vil hun bruge Paludans stemmer til at vælte Løkke? Det er op til hende, om hun vil bruge Paludan.

Retten til at skabe kaos

Fremkomsten af Stram Kurs og Nye Borgerlige på det yderste højre har givet næring i dele af Venstre til overvejelser i retningen af, at tiden kan blive moden til en regering, der strækker hen over rød og blå blok - en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og eventuelt Dansk Folkeparti.

- Forstår du, at de tanker vokser på den baggrund?

- Jeg kan godt forstå, at der spekuleres i det, men jeg oplevede jo SV-regeringen i 1977-78 (under ledelse Anker Jørgensen (S), red.), og det var ikke nogen succes. Derfor tror jeg, at en svag mindretalsregering er en bedre løsning. Og husk lige at en bred koalition med S, V og måske også DF i den grad vil skabe plads til yderfløjene. Så slipper de for at skulle tage stilling til hvilken regeringsmulighed, de foretrækker. Det gode ved, at fløjpartierne er en del af regeringsblokken, er, at de kommer under ansvarets åg. De bliver stillet over for enten at støtte en regering eller skabe kaos. Det er så sundt.

- Tror du, frygten for kaos plager Rasmus Paludan?

- Nej, han ønsker at skabe kaos. Derfor tror jeg også, at han vil stemme for et hvilken som helst mistillidsvotum mod regeringen. Det er hans grundlovssikrede ret.