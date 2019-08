Bente træner mini-grise med stor succes: - Jeg er autodidakt grisetræner

Bente Ida Jensen er i gang med at træne med Lille Gris. Øvelsen her går ud op at spille ringspil. Foto: Peter Hald

Bente Ida Jensen fra Nørre Snede har lært en flok grise at optræde med kunster. Nogle af dem kan endda spille ringspil.

Nr. Snede: Grise kan være meget andet end spisedyr. Det er en velkendt sag, at grise er intelligente og kvikke dyr, der kan lære mange ting. Og det er Bente Ida Jensen fra Nørre Snede blevet fascineret af. Hun bor på bostedet Huset Scheving i Nørre Snede, og i husets have er der en indhegning med fem mini-grise, som Bente Ida Jensen har trænet ihærdigt. To af de små grise er blevet særligt dygtige - det er Manse og Lille Gris, der har lært flere forskellige tricks. Blandt andet kan de finde ud af at spille ringspil. De tager simpelthen spillets ringe i munden og placerer ringene omhyggeligt på stavene. Belønningen er godbidder. - Jeg er autodidakt grisetræner - jeg har ikke gået på kursus eller lignende, men jeg har selv fundet ud af det, fortæller Bente Ida Jensen. - Grisene var her allerede, da jeg flyttede ind for godt to år siden, men jeg har brugt meget tid på at tæmme dem. Jeg var i forvejen vant til dyr - jeg er vokset op på landet, og da jeg var barn, trænede jeg vores hund, fortæller 40-årige Bente Ida Jensen, der stammer fra Kølkær.

Lille Gris har styr på ringspillet. Den placerer hver gang ringene på den midterste stav. Foto: Peter Hald

Ivrige Lille Gris Avisen var for nylig på besøg for at se grisene optræde. Og ganske rigtigt - de kunne en hel del. Lille Gris var den ivrigste. Efter lidt tøven bevægede Lille Gris sig ud af sit hus og fik i gang med en lille optræden. Ved hjælp af en "klikker", forskellige kommandoer og en pose med æblestykker fik Bente Ida Jensen Lille Gris sat i arbejde med at spille ringspil. Tydeligvis havde den prøvet det før. Hver gang fik den lille gris placeret en ring nøjagtigt i midten af ringspillet - og endda kunne den lægge flere ringe ovenpå hinanden. Det var bestemt ikke tilfældigt. - Lille Gris er den dygtigste af de fem grise, vi har - men Manse kan også en hel del, fortæller Bente Ida Jensen. De tre andre grise i flokken, Jumper, Spidsnæse og Krøltop, er også kvikke dyr. Grisen Spidsnæse kan skubbe dominobrikker, og dens artsfælle Jumper kan - som navnet antyder - springe, selv om den er noget buttet. Grisene har deres egen vilje og hver deres personlighed, og de kan godt være stædige. Men de synes tydeligvis, at det er sjovt at udføre kunster.

Det tager tid at træne grise. Det er følsomme dyr, og man skal ikke presse dem, understreger Bente Ida Jensen. Foto: Peter Hald

Blog på Facebook Bente Ida Jensen tager ikke ud og optræder med grisene, men hun har en blog på Facebook kaldet "Manse og lille gris elsker tricks", og den har fået en hel del følgere. - Grisene er herlige dyr, men man skal selvfølgelig have respekt for dem. De er ret fredelige, men det er følsomme dyr. De kan godt blive sure, og man skal ikke presse dem, understreger hun. Hun holder meget af de fem små grise hos Huset Scheving, og det er klart, at netop disse grise aldrig skal slagtes og serveres. - Men jeg må indrømme, at jeg stadig spiser svinekød. Måske er det ikke helt rigtigt af mig, men jeg holder for meget af kød til at blive vegetar, fortæller Bente Ida Jensen.