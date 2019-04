Køredag 6, torsdag 18. april

Speedometer ved start i Strasbourg: 10042 km.

Selestat-Kintzheim-Saint Hippolyte-Bergheim-Ribeauville-Besancon-Dole.

Speedometer-stand ved ankomst: 10.366 km.

Dagens tur: 286 km.

Jeg har de sidste 10 år hver måned boet på et lille tostjernet hotel "La Cruche d'Or" i daglig tale kaldet "Krukken". Det samme værelse hver måned, og så har jeg sovet i Poul Nyrups seng! Jeg fik nemlig værelset efter ham, da han stoppede i Europa-Parlamentet. Hotellet ligger 35 minutters gang fra parlamentsbygningen, og også denne morgen på den sidste dag er det et fantastisk vejr i Strasbourg.

Sidst på eftermiddagen kørte jeg ind i Besancon. Byen er smækfyldt med flotte historiske bygninger. Det var en såkaldt administrationsby i regionen Bourgogne-Franche-Comté. Jeg kørte ned i den gamle bydel ved floden Doubs. Der var et bredt fortov med en flot udsigt over floden. Så op med BMW'en på det brede fortov og ud med støttebenet. Jeg satte mit fotostativ op med min Iphone, lige ved siden af mc'en. Jeg har allerede lært, at det gør folk nysgerrige, og så går snakken. Maxime, en professionel fotograf på 33 år, standsede op, og vi fik en snak om "De gule veste". Han forklarede, at folk blev vrede, da Macron satte prisen op på benzin. De gule veste begyndte så at demonstrere hver lørdag. Folk føler, de ikke bliver behandlet fair. De arbejder meget og hårdt, og lønnen er lav. Mindstelønnen er omkring otte euro (60 kr.) i timen.

Demonstrationerne har udviklet sig voldeligt, og Maxime er enig i, at det er ikke godt for bevægelsen, som han ellers sympatiserer med. Maxime mener, at både Macron og Marine Le Pens parti vil få et godt valg til Europa-Parlamentet. Det var klart, at Maxime har stor sympati for demonstrationerne mod det etablerede system. Men der er altid flere sider og meninger om samme sag. For kort tid efter kom Claire, 32 år, forbi. Hun kunne godt forstå "De gule veste" men mener, de går for langt. Hun kunne ikke komme på arbejde i sin bil på grund af demonstrationer. Hun mente ikke, at bevægelsen har opbakning i befolkningen. Det var blevet "for meget" nu. Hun er bekymret for den stigende ekstreme nationalisme, men glad for at bo i Besançon som er en grøn by, og hun tjener omkring 3000 euro om måneden (22.500 kr.). Hun lignede ikke én, som manglede noget.

Det var virkelig nogle rare unge mennesker, jeg mødte. Maxime ville gerne mødes med mig i "den gamle by " senere og Claire spurgte, om jeg havde noget sted at bo, ellers kunne jeg da overnatte i hendes lejlighed. Så gæstfriheden var enorm. Sådan har det faktisk været på hele turen - det startede med lastbilchaufføren York, som blæste rundt på sin Ducati Monster i Bremen, og som også inviterede mig hjem til en pilsner.

Køredag 9, søndag 21. april

Speedometer ved start: 11.028 km.

Port Vendres-Col de Banyuls-Figueres-Barcelona.

Speedometer-stand ved ankomst: 11.276.

Dagens tur: 248 km

Straks man kører ind i Spanien flages der med det rød-gule, stribede catalanske flag, og der er malet slagord forskellige steder - også så udlændinge kan forstå det. Et sted havde en kommende kunstner ud i spraymaling formuleret: "Catalonia is not Spain". Det er denne frihedstrang, som er målet for min tur til Barcelona. Hvad er op og ned for catalonierne i denne sag? Uden for Catalonien ser man Puigdemont som en forbryder, der skal i fængsel. Puigdemont var tidligere regionspræsident i Catalonien og ønskede regionens selvstændighed. Det fandt han ikke megen støtte til i Bruxelles eller i de europæiske hovedstæder, han nåede at besøge, inden han gik i eksil.

Svarer det til en velhaverkommune i Nordsjælland, som ikke vil betale udligning til Lolland-Falster ? Eller har det langt dybere rødder? Vi ser Skotland skændes med England om selvstændighed. Og der er ingen tvivl om, at dem i Flanderen ikke elsker dem i Wallonien og omvendt. Er tiden nu inde til at finde nationalismen frem på en større skive? Jeg tvivler i det begavede i disse bevægelser. Men politik er som bekendt 70 procent følelser og 30 procent fakta. Denne gang har jeg søgt at finde nogen, som har arbejdet med nyheder og politik i Catalonien. Egentlig mærkeligt, at catalonierne i Port Vendres ikke har den diskussion. De ER franskmænd.

Dag 11, tirsdag 23. april

Barcelona. Hviledag. Dagens tur: Kun 8 km.

Jeg har i dag aftalt at mødes med en god kollega fra Europa-Parlamentet, Francesca Gambûs, som nu er partiløs, efter hans partigruppe i Barcelona er splittet til atomer efter selvstændighedsoprøret i byen. Jeg havde spurgt ham, om han kender én af de unge politikere eller blot én af de unge, som interesserer sig for hele dette selvstændighedsoprør i byen.

Francesca arrangerede, at én af disse unge, Roger Montanola, ville møde op ved hotellet denne formiddag. Roger Montanola er i dag 33 år, virksomhedskonsulent og driver selvstændig virksomhed i byen. Han er født i et område nord for byen, men flyttede dertil i forbindelse med sin uddannelse, og nu bor han her og elsker sin by og Catalonien.

Han fortalte, at han blev valgt ind i det catalonske parlament i en alder af 24 år, men havde forladt politik i forbindelse med selvstændighedsoprøret. Han fortalte, at Catalonien er totalt splittet i forhold til selvstændighed og det at være en del af Spanien. Omtrent 50 procent af befolkningen ønsker en selvstændig stat, og andre 50 procent ønsker fortsat at se Catalonien som en selvstyrende region under Spanien. Venskaber er gået itu. Politiske partier, som tidligere sagtens kunne rumme begge synspunkter, er blevet splittet, og ondt blod er opstået.

Han gik meget op i "rules of law". Altså at man skal holde sin ageren inde for gældende retsregler, og det er her, filmen knækker for oprørerne. Hvis man skal ændre samfundet, må det foregå inden for de basale retsregler, og da ER selvstændighed en umulighed, MEN populismen har fået et rigtig godt tag i Catalonien, på samme måde som mange andre steder i verden. Han nævner brexit, Trump, Salvini. Her har man korte populistiske svar på komplekse problemer. Det kan masser af mennesker forholde sig til. Men korte populære svar løser ingenting.

Han nævner også, samtidig med at han fisker sin smartphone op af lommen, at denne - og han peger på sin telefon med de sociale medier - har ændret politik for altid. Masser af fake news eller halve sandheder lagrer sig i befolkningen og påvirker politikerne med de hurtige svar. Det er faktisk samme, jeg i medierne hjemmefra læste, at der stilles masser af spørgsmål i Folketinget, som er fra ulødige medier, der ikke har haft nogen form for kildekontrol. Han var heller ikke fem sekunder i tvivl om, at Putin via "trolde-fabrikker" i Sankt Petersborg havde blandet sig på oprørernes side for at skabe mere ustabilitet i regionen.

Roger fortalte, at da Puigdemont erklærede selvstændighed, kom hans tante med en flaske bobler og var overstadigt glad - nu skulle selvstændigheden for Catalonien fejres! Roger havde sagt til hende, at det jo aldrig ville ske. Højesteret har afgjort, at det er retsstridigt. Og hvis Catalonien vil gennemtvinge det, må man gå i krig og slås for det. Det har catalonierne det alt for godt til. Det er en meget rig region i forhold til resten af Spanien, og det vil den enkelte catalonier ikke sætte på spil. Det endte med, at boblerne blev i flasken, og tanten græd.

Historien er symptomatisk for hele det spil, som foregår i selvstændighedstrangen. Populistiske politikere fortsætter med deres "selvstændighedssnak", selv om de inderst inde godt ved, det ikke kommer til at ske, MEN det er det, mange borgere ønsker at høre, derfor fortsætter de, og det giver opbakning ved valgene.

Roger har stor tiltro til samarbejdet i EU, som han gerne så udvidet. Vi kan enkeltvis ikke konkurrere med lande som Kina, Indien og Rusland. Vi MÅ stå sammen. Ingen tvivl om, at det var et catalansk hjerte, som bankede for det catalanske sprog og kultur, men han var også spanier.

Når jeg bagefter sidder og reflekterer over Rogers holdninger og viden, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg har talt med en ung begavet catalonier, som havde en dybere indsigt i livet og området end andre henter ind i et helt liv. Jeg var blevet noget klogere på hele konflikten i området. Ingen tvivl om at de sociale medier har skabt quick fix-politikere, som med korte, smarte bemærkninger lægger op til lette løsninger på store problemstillinger og har fået stor tilslutning blandt europas vælgere.

Og ikke kun i Europa - lad os blot se på, hvad der sker på den anden side Atlanten. De sociale medier har ændret verdens måde at drive politik på.