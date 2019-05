Bendtsens motorcykeldagbog: Nationalisterne har mange ansigter

Dag 12, onsdag 24. april

Speedometer ved start: 11.294

Barcelona-Savona-Santa Margherita

Speedometer ved slut 11.376. Dagens tur: 82 km

Sejlturen fra Barcelona til Savona sparede ca. 800 km kørsel.

Der var godt med søgang det meste af natten. Turen tager 20 timer - normaltid - men forsinkelsen på 2 1/2 time sejlede man ind. Der var praktisk talt kun nordafrikanere og så italienere med færgen. Der var nok mange som var på vej til arbejde/hjem efter en brugt påskeferie. En stor del af disse mange nordafrikanere havde ikke investeret i en kahyt, så med tæpper og liggeunderlag camperede de over hele skibet, hvor de kunne finde en plads og ligge ned. Kufferter havde de ikke mange af, derimod havde de mange plasticposer med, samt de såkaldte "IKEA-poser" hvor der kan ligge en halv kufferts indhold i sådan en pose. Det er ikke de mest luksuøse skibe Grimaldi Lines sejler med på disse ruter, men man fik da transporteret sig det som svarer til 800 km, ifald man skulle være kørt i regnvejret fra Barcelona. Skibet lagde til i Savona ved 20 tiden, men nu er det ikke verdens mest effektive færgeselskab. Min "Bimmer" rullede ud fra skibet ca. Kl. 21. Ventetiden tilbragte jeg i kø sammen med en anden mc kører, der var italiener. Han kunne ikke mange linier engelsk, men han kunne godt gøre mig det forståeligt, at han stemte på Salvini, - de andre politikere kunne ingenting. Hvor han så vidste det fra, det kom han ikke ind på. Og det var nu ikke den store forklaring jeg kunne få, men nok snarere en tendens blandt mange italienske vælgere.

Savona ligger vest for Genova, som er en kæmpe "myretue" trafikalt, når det er hverdag og ikke mindst morgen og aften. Jeg havde også set på trafik-appen, at der var en del vejarbejde på Auto-pistaen, så jeg besluttede på trods af mørket at køre ud øst for Genova, - og gerne i nærheden af Portofino. Hellere køre i mørke - end køre i regn, selv om der skal passes utroligt meget på. Hastigheden må ikke være for høj - men for langsomt er også farligt, så det er med så mange andre ting her i livet, det er en balance. Jeg ankom til Rapallo som ligger tæt ved motorvejen og på vej ud til Portofino. Jeg har læst meget om Portofino, hvor der skal være så uendeligt smukt. Rapallo var lige så uskønt som det lyder, og jeg fortsatte mod Portofino. I Santa Margherita stoppede jeg og så på booking.com for lige at afsøge området. Det lykkedes faktisk at finde et værelse til 65 euro med morgenmad. Og så viste det sig at være et utroligt skønt og lækkert værelse. Jeg glædede mig faktisk til at komme i seng og sove, uden at jeg skulle ligge og rulle som jeg havde gjort natten forinden.

Dag 13, torsdag den 25. April 2019.

Santa Margherita - Parma - Verona.

Speedometer ved start 11.375 km ved slut 11.728 km = 353 km.

Vækkeuret buldrede løs kl.0615. Jeg havde en aftale med P1 kl. 0645, og den blev som vanligt hurtigt overstået. Jeg gik nu en tur ned på havnen, hvor solen stod op. Sol, hav og masser af maleriske huse, som ligger strøet rundt på de stejle klipper som går ned til havet, det var et uendeligt smukt syn. Der lå en ejendomsmægler på torvet, og jeg fik lige bekræftet at huse her i byen de kostede mellem 2 og 4 1/2 million - ALTSÅ euro ! Godt 30 millioner kroner for et hus med havneudsigt er jo også en del, når der er 150 kvadratmeter. Det er en kvadratmeterpris på 200.000 kr pr m2. Dette måtte vist være de riges legeplads, men det at stå og se på denne fantastiske morgen med de fantastiske huse kostede jo ingenting. Nu da klokken var blevet 0730, så var der også serveret morgenmad på hotellet. Varme chokolade croissanter var der også, det er svært at lade dem stå, når min diætist Mette hjemme i Kirkendrup er så langt væk.

BMWen blev læsset og kursen blev sat mod Parma. Jeg skulle ind og tanke, og da jeg trak ind til den første tank på auto-pistaen kom jeg til at holde ved en hel flok motorcykelister, som var lige så tidligt på den som jeg. Der var et lille selskab på 4 sæt ægtefæller kørende på 3 BMW 1200 og så en Ducati rejse-Tourer. Det var det muntre hjørne lige fra begyndelsen, og de ville gerne vide, om jeg var kørt helt fra Danmark. Det kunne jeg så bekræfte og fortælle, at jeg håbede, at turen også gik hjem over Baltikum, Finland og Sverige, hvis Vorherre og min Adventure ville.

De var på forlænget weekend.

Jeg kom godt i snak med een af herrerne. Fransisco var 52 år og Sales manager for reservedele til alt inden for Racing Sport. Han var afsted sammen med hustruen, og de boede ikke så langt derfra i Barolo distriktet. Efter lidt snak om vin fik jeg ham til at tale om italiensk politik. Fransisco havde stemt på Salvini, og det ville han gøre igen. Vi har behov for noget nyt, sagde han, og fortsatte: De gamle partier opfører sig lige skidt, - vi betaler meget i skat, og vi får alt for lidt for vores penge. Det er ikke som hos jer i Danmark og Sverige, - jeg ved I betaler en høj skat, men jeres offentlige systemer virker. Det er forskellen på de skandinaviske lande os så os, sluttede han. Dog skulle han lige have med, at her i Italien, da havde politikerne aldrig lavet andet end politik, og det kunne de heller ikke !!!

Nu har jeg stadig Østeuropa tilbage på min tur, men der er ved at tegne sig et billede, at der er nye partier på vej overalt - ikke mindst fordi borgerne ikke er tilfredse med dem som regerer for dem. Dog lige med undtagelse af min unge ven fra Luxembourg som i interviewet sagde, at deres politikere leverer varen. Det er desværre ikke det, jeg har hørt mest på denne tur.

Nu gik turen mod nord. Dagen i dag bød i syd på masser af tunneller og broer med en fantastisk udsigt. Mens Fransisco og hans selskab fortsatte østover mod Rom, så drejede af og kørte nordpå mod Parma, som var udset til at være næste stop. Turen nordover var dejlig, - der var kun jævn trafik - folk kører ordentligt og udsigten til bjergene var fantastisk. Efter en god times tid forsvandt bjergene og så kom Parma og Po sletten .Masser af industribygninger syd for byen. Da jeg kom ind i byen var den nærmest spærret af, da man her den 25. April fejrede "Befrielsesdagen" som de sagde. Jeg var kørt til byens universitet for at sikre mig et ungt menneske som kunne tale engelsk. Der var ikke mange ved universitetet, de var nok ude og fejre befrielsen. Jeg mødte en enkelt, hvis engelsk var lige så godt som mit franske, så det blev der ikke meget ud af. Efter en gang rundt og kigge på byens historiske bygninger i den gamle by, sadlede jeg op og kørte nord over, mod Mantova, der også ligger på Po-sletten, men på den modsatte side. Jeg valgte med vilje de små veje op mod en ældre bro. Efter en times kørsel kom jeg frem til broen. Den var så spærret totalt på grund af reparation. Det ER bare for italiensk, at jeg på de sidste 40 km ikke var blevet adviseret een eneste gang om, at man kom ikke til Mantova via den vej. Po deltaet er rimeligt bredt det omtalte sted, og man kan ikke bare lige køre en omvej på 10 km og så køre over. Jeg kørte af så af små vejene østover, men efter 30 km viste GPS stadig tilbage til den første vej som var spærret. Nu måtte jeg af cyklen og have fat i et gammeldags kort i sidetasken. Det endte med at jeg måtte helt ud på auto-pistaen som jeg havde afstået fra fra begyndelsen. Der nappede jeg lige godt lidt mere end en times forsinkelse. Nu var det ved at trække op til regn, meget regn. I løbet af 20 min kom regnen. Ikke bare en stille regn men masser af regn, og når du kører på motorvejen må man blot holde på, mens det begynder at løbe een ned af nakken. Jeg kørte nu hele vejen til Verona, nu jeg VAR blevet våd. Efter indkvartering og et varmt bad må jeg konstatere efter besøg på min vejrtjeneste app YR, at det ser virkelig ud til, at det skal regne både i morgen fredag, noget af lørdag og hele dagen søndag, - vel og mærke på min dagsrute de næste dage. Her har jeg ingen Quick-fix ligesom Barcelona. Jeg må håbe, at også metrologerne kan tage fejl. Men hvad - planer er jo til for ofte at blive ændret. Mon det bliver Udine (Italien) - Villach (Østrig) og Ljubiana (Slovenien) de næste 3 dage.

Dag 14, fredag den 26. April 2019.

Verona - Udine.

Speedometer ved start 11.728 km, ved slut 11.952 km = 224 km.

Jeg blev i nat vækket af regnen som væltede ned. BMWen stod udenfor hotellet, men vel og mærke med et regnovertræk på, man behandler vel sin cykel ordentligt. Og efter et solidt morgenmåltid var det tid at sadle op og komme ind og se Verona ordentligt. Jeg kørte ind til amfie teatret som romerne byggede for næsten 2000 år siden. Det måtte have været håndværkere som kunne deres fag, når man ser de solide romerske buer i 2 etager. Der er nok ikke mange af de bygninger som opføres i dag, som står om 2000 år. Nu er det ikke gladiatorer som indtager scenen, men nu er det om sommeren operasangere, der fremfører mange forskellige forestillinger, som vi alle kender: Tosca, Barberen i Sevilla, m.fl. Jeg var som vanlig tidlig på færde, og jeg kørte gennem de små smalle gader, inden jeg parkerede og gik mig en tur. Byen var endnu ikke vågnet op, dog var man nogen steder ved at gøre borde og stole klar, selv om turistsæsonen egentlig ikke er startet endnu. Disse smalle gader i de gamle italienske byer er faktisk fantastisk hyggelige. Disse huse har nok ikke en afstand til hinanden som brandmyndighederne derhjemme i kongeriget ville tillade. Min vejr app YR havde lovet tørvejr til kl. Ca. 1000, så selv om jeg var tidlig på færde, så var det med at komme afsted. Jeg kørte på autostradaen mod Venedig, og trafikken var simpelthen massiv i 3 spor i hver sin retning. Hertil kom en masse vejarbejde da vi passerede Venedig. Godt der ikke var uheld, så ville hele butikken have lukket ned. Der var 3 meget smalle spor og betonværn helt op til 1.ste og 3.die vognbane. Ingen mulighed for at komme ud til een af siderne, hvis der var en bil som fik defekt, eller der skete et uheld. Regnvejret kom præcist som YR havde lovet, men heldigvis ikke i de mængder som gårsdagens kørsel. Det hjalp også på trafikken, da jeg kørte af mod Trieste udfletningen og endnu bedre blev det, da jeg drejede mod nord op mod Udine. Nu kunne man faktisk side og nyde turen, uden at skulle have nerverne uden på skjorten. Vinstokkene var igen blevet udskiftet med landbrugsafgrøder af mere kendt karakter som byg m.v.. Byggen var allerede ved at "skride", hvilket viser hvor langt mod syd jeg var kommet. Godt middag kørte jeg ind i Udine og ned i den gamle bydel. Italienerne har god styr på de gamle byer med smalle gader, idet de simpelthen blot laver dem ensrettede. Der er også masser af p-huse til turister, men som motorcyklist kan man altid finde et lille hjørne eller en lille Piazza og parkere på. Jeg fandt hurtigt en sådan Piazza og smed BMWen op på. Der lå en lille cafe på torvet, som jeg kunne frekventere og få stillet min sult. Nu håbede jeg endelig at finde en italiener, som kunne noget engelsk. Der er faktisk utroligt mange unge, som overhovedet ikke taler fremmedsprog. Det må have noget at gøre med, at de er et land med 62 millioner mennesker, og at de ikke mener det er nødvendigt at kunne tale andet en modersmålet. Men det lykkedes mig at indfange en italiener, Simone 36 år som oprindeligt kom fra Trieste, men som i øjeblikket arbejdede i Lugano i Schweiz. Simones foretrukne politiker var Salvini, som han havde fulgt siden 2002, hvor han boede i Milano. Salvini vil beskytte italienerne og sørge for sikkerhed. Problemet for Italien er, at de "andre" politikere ikke ved, hvordan man skal regere et land. Simone oplevede migrationen som det største problem for Italien, og han mente, at EU og de andre lande skulle komme og hjælpe Italien ! Italien var det land som tog imod, når flygtninge og migranter kom fra Afrika. Ellers mente Simone, at Italien var verdens bedste land at leve i, og på forespørgsel om deres økonomi og deres budgetter (de opererer med store statsunderskud og stor gæld) så mente han, at der var "lidt" problemer med økonomien men det hidrørte fra finanskrisen og det var ikke noget som var startet i Italien. Det var ikke noget som bekymrede ham. Jeg takkede Simone for interviewet og han forlangte at blive fotograferet sammen med sin bedste ven. Det blev han så.

Min refleksion over dem jeg har mødt i Italien er, at de har meget meget lidt tiltro til de partier som har regeret Italien igennem mange år, og de blot ønsker noget nyt. Hertil kommer, at den enkelte italiener ikke opfatter deres elendige økonomi som noget problem. Da jeg var ved at pakke sammen kom to ældre herrer (min egen alder) forbi og spurgte, hvad jeg lavede. Vi kom i snak og de inviterede på kaffe og crossianter på en nærliggende cafe. Da vi sad over kaffe og blødt brød forklarede Gianpiero Bruno, at han og hans kollega - økonomiprofessor Mauro Volponi arbejdede på Udines Universitet. Jeg havde en lang snak med dem. Begge var klar over, at sammenholdet i Europa var meget vigtigt, men vælgerne i Italien anede ikke, hvad der skete i Bruxelles, og de kendte ikke til hvordan ansvar, arbejdsgang m.v, var. Der er stor stor uvidenhed omkring projektet, og meget få interesserer sig for det. Begge var dog enige i, at programmerne de såkaldte Erasmus - programmer (udveksling af studerende) var med til at udbrede unges kendskab til hele fællesskabet. Herefter tog de sig begge tid til at vise rundt i den flotte historiske by. Gianpiero anbefalede også en lokal italiensk restaurant med lokale retter. Restaurant Al Frati, hvor jeg indtog min aftensmad. Det så ikke ud til at de lokale fattedes penge. Der var mere en livlig omsætning i restauranten og værtshuset. Der var mange som lige kom forbi og fik 2 glas vin og lidt skinke.

Dag 15, lørdag den 27. April 2019

Udine - Villach (Østrig) - Ljubljana (Slovenien)

Speedometer ved start 11.952 km ved slut 12.188 km. Dagens tur 236 km.

Jeg startede op fra morgenstunden, da det så ud til, at der var et par timer at køre i inden regnvejret kom. Udine ligger på et fladt område, men jeg var ikke mere end kommet ud af byen, da Alperne viste sig i det fjerne med sne på toppen, hvilket smukt syn. Solen var på vej op, og der var 12 grader på mc´ens temperaturmåler. Det er en fantastisk vej til Villach. Der var ikke megen trafik men masser af bjergmassiver, hvor man kørte ind i lange tunneller for minutter efter at køre over kæmpe broer mellem bjergene, og så ind gennem nye tunneller. Samtidig faldt temperaturen kraftigt, stille og roligt, jo længere man kørte op i bjergene. Temperaturen nåede ned på 8 grader og så var det rart, at der var varme på håndtagene igen. Sidste gang jeg havde gang i det var i Ardennerne.

På vej ind til Villach passerede jeg halvtomme smeltevandsfloder, men det var tydeligt at se, at det var steder, hvor der virkelig var gang i den, når foråret kom hernede. Der lå kæmpe bunker af sten i flodlejet.

Villach er en fantastisk smuk og meget velholdt by. Jeg startede med en kop varm chokolade på en lille cafe ved floden. Hold da op et udvalg af kager og lagkager i alle størrelser der var på cafeerne. Og der var mange mennesker ude denne formiddag. Villach ligger jo i Kärnten, som i mange år har været hjemsted for de meget nationale østrigere. Nogen kan huske den tidligere ministerpræsident i Kärnten, Jörg Haider som kom fra området (dræbt i bilulykke i 2008). Østrig regeres normalt af en koalition af socialdemokratiske SPÖ og konservative ÖFP som har stået stærkt i generationer. Også her er Østrig blevet fragmenteret på grund af indvandringsspørgsmålet som har tiltrukket mange vælger på den nationalistiske fløj og væk fra de gamle partier.

Der var ingen som rigtig bed til bolle, der hvor jeg var parkeret. Så jeg pakkede sammen og kørte over floden og op i byen, hvor gågaden startede. Også her var der et enormt udbud af masser af lækre kager og lagkager, samt kaffer i alle afskygninger. Når man har en sød tand, gør det faktisk helt ondt at se på. Jeg parkerede og satte mit I-phone stativ op. Mange kom og spurgte, hvor jeg kom fra, og hvad jeg ville. Da jeg ville snakke politik, havde de ikke lyst til at snakke. Så ankom der 3 bikere og parkerede deres maskiner ved siden af. Efter en længere indledende manøvre, hvor jeg også måtte tale om min mangeårige tilknytning til dansk politi, så var de klar til at udtale sig også til kamera. De stod som arrangører af velgørenhed for trængende og syge børn i Kärnten gennem organisationen: Rollin´ TOYS, Biker helfen Kinder. Christian var lærer, Mario bygningsingeniør og Wolfgang førtidspensionist, tysker, men havde boet i Østrig de sidste 20 år. De forstod engelsk, men ville gerne svare på tysk. Fint for mig, da jeg forstår det tyske, men taler det begrænset. Fælles for dem var igen integrationsspørgsmålet, men det viste sig igen, at de var vidt forskellige. Christian gik meget op i, at der var et godt socialt system. Mario var dyb tilhænger af EU og ville ikke støtte noget parti som hetzede mod andre mennesker, mens Wolfgang var godt gal i skralden på marionet figuren Merkel og som støttede FPÖ (nationalistiske frihedsparti) og hjemme i Tyskland var hans fortrukne parti Alternative für Deutschland. Jo så endnu engang et eksempel på fraktionerne i et Europa i forandring. Men så var det godt, at de kunne forenes i hjælp til trængende børn i delstaten.

Det var egentlig meningen, at jeg ville have fundet et logi i Villach, men vejrudsigten for i morgen varsler stærk regn hele dagen. Regnen ville allerede komme sidst i dag, så jeg hoppede på "bimmeren" og trak sydover, mens der var sol og blå himmel. Frokosten blev indtaget i en lille slovensk landsby med et lille traktørsted med en fantastisk udsigt til bjergene. Tallerkner og portioner var kæmpestore. Jeg burde have bestilt en halv portion. Da jeg netop var ankommet til mit lille pensionat i udkanten af Ljubljana, så var det gode vejr ovre i denne omgang. Regn og kæmpehagl væltede ned, mens jeg tog plads i krostuen. Held eller ikke held, - jo mere man træner, jo mere heldig bliver man.

Dag 16 og 17. Søndag og mandag den 28-29. April 2019.

Hviledage i Ljubljana og besøg hjemmefra Danmark.

Ljubljana er en fantastisk smuk by som ligger ved floden Ljubljanicas udløb i floden Sava, og har omkring 280.000 indbyggere. Efter en overnatning på pensionatet uden for byen trak jeg ind og fandt et centralt hotel i nærheden af floden Ljublijanicas. Ud på aftenen fik jeg hentet fru Kirsten i Ljublanas lufthavn som nærmest ligner Beldringe Lufthavn. Det var dejligt at få besøg efter at have været på farten nu siden den 30. Marts. Kirsten er ankommet i læderjakke og mc støvler og hopper bag på BMWen i nogle dage, og så sætter jeg hende af - formentlig i Bratislava, når vi kommer dertil. Jeg har oplevet meget de sidste uger - også natur - men forårets komme til Allesø - kan jeg så nu kun høre om. Der er et kæmpe byliv omkring floden og de gamle majestætiske bygninger ved floden. Masser af specielt unge mennesker fylder vinbarerne op. Restauranter og cafeer var fyldt op til sidste stol.

Jeg havde også organiseret, via min kollega fra Europa-Parlamentet Milan Zveer, at en ung international sekretær fra partiet SDS, (Slovenia Demokratic Party) ville møde mig til et interview om de udfordringer det unge land har, trods alt, selv om mødet med Slovenien har været aldeles positivt. Jeg har sjældent været i en by som er så ren, og hvor man brutalt og markant holder biler og parkeringer væk fra byens skønne steder i City. Da jeg lørdag aften var ved at lave en "italiensk" parkering på et bredt fortov kom der en lokal over til mig og sagde. Du skal ikke være overrasket, hvis din motorcykel er væk, når du kommer tilbage. Den vil hurtigt blive fjernet, hvis du bliver holdende der. Han fortalte, at man simpelthen fjerne biler og andre køretøjer hurtigt, når de parkeres ulovligt.

Peter Suhel, SDS fortalte, at han er en stor tilhænger af EU samarbejdet, ligesom de fleste i Slovenien. Han fortalte, at det stort problem er at mange veluddannede slovenere forlader Slovenien til fordel for jobs i udlandet, som er bedre betalt. Vi må finde en vej til at få dem tilbage til landet. Et andet stort problem er sundhedssystemet som kæmper med lange ventelister, og samtidig med korruption i sundhedssystemet. Også lave pensioner i Slovenien er et kæmpe problem, hvor der er behov for reformer. Minimumslønningerne er omkring 650 euro netto efter skat pr måned = ( 4.875,- kr.) . Skatten er omkring 40 % - 50% og høj, når vi ser på, hvad folk har tilbage til at leve for. I det hele taget er Slovenien et godt sted at være, og det går godt mange steder, men man plages stadigvæk af korruption i det offentlige. Byens borgmester har været i retten omkring 15 gange nu, men er stadig ikke dømt. Det har været en stor omvæltning at gå fra kommunisme til markedsøkonomi, og der er et stykke endnu. Ikke mindst på grund af den korruption man kæmper med. Man uddanner også for mange af de unge på universiteterne i økonomi og socialvidenskab. I stedet skal man have de unge til at læse til it-ingeniører og ingeniører i det hele taget. Der skal skabes bedre sammenhæng mellem uddannelserne og det som erhvervslivet har behov for. Men vi er på vej sluttede han.