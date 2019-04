Bendt Bendtsens motorcykeldagbog - kapitel 2: Det sidste farvel til parlamentet

Dag 3, mandag 1. april 2019. Speedometer ved start i Arnhem/Papendal: 9235 km. Ankomst til Bruxelles: 9454 km. Dagens tur: 219 km.

En fantastisk morgen at stå op til. Lidt småkoldt med syv grader, men med skinnende sol og blå himmel. Morgenmaden blev indtaget i restauranten, som kan huse rigtig mange, men vi sad kun syv-otte personer her 8.30. Der var to danskere, som hilste pænt; man blev genkendt - men om det var for noget godt eller noget skidt, står hen i det uvisse.

MC'en blev pakket og skød ud i foråret. Endnu en gang blev jeg mindet om, at Hollands infrastruktur er fantastisk. Fine veje - med jævn ny asfalt nærmest overalt og en god afvikling af trafikken. Jeg tog en mindre regional landevej mod Tilburg. Folk kørte pænt, men der hang også "stærekasser" for hvor halve kilometer.

Jeg drejede ind til en mindre, nydelig by, Vucht, for at indtage en varm kop oven på en frisk morgen. En typisk hollandsk by med en måske lidt overdådig kirke i forhold til byens størrelse. Der var ikke mange på gaden her ved 10-tiden. Byen var fantastisk ren, løgvæksterne stod, som de kun gør i Holland, og de første gule påskeliljer var sprunget ud. På byens lille torv var en lille cafe åben med kaffe i alle arter og størrelser, også varm chokolade med tilhørende Leonidas-chokolader var på menuen.

Normalt siger man, at danskerne er verdensmestre i hygge, men i denne lille café med få borde sad der allerede en del mennesker. En ældre pensionist som gjorde lidt store øjne til min Adventure, som var parkeret lige uden for døren. Han sad og nød sin morgenkaffe med alle caféens gratisaviser på bordet og nikkede anerkendende. Måske en gammel mc-dreng fra dengang, man kørte Triumph Bonneville.

Indehaveren, en glad mand omkring de 50, indvilligede i en lille snak til kameraet, efter jeg havde investeret i en kop varm chokolade serveret ved cafébordene lige uden for butikken. Johnny gik til kameraet og betegnede Holland som et godt sted at leve. Dog indførte politikerne for mange regler - og det hele tiden.

Han var ikke særligt imponeret over de valgte politikere. De sagde et, før de blev valgt, og noget andet efter de var valgt, mente han. Politikerne blev uddannet til at være politikere, og de "sidder kun for sig selv". Jeg syntes jeg har hørt den historie før ...

Spurgt ind til de politiske udfordringer i Holland nævnte han klima og migranter. Sidstnævnte var han ikke så begejstret for, og mente, de misbrugte reglerne til at få mere og mere. Han var godt tilfreds med økonomien i Holland, og blot man ville bestille noget, var alting godt. Min fornemmelse af min snak med denne glade og faktisk tilfredse caféejer var nok, at han var kørt noget træt i de siddende politikere som sad på magten i Holland. Om han stemte på de fremstormende højrenationalister, afslørende han ikke. Gør han det, er det formentlig ikke af ideologiske årsager, men nærmere, fordi han ønsker sig noget nyt politisk blod til magten.

Efter at have hilst af med Johnny kørte jeg fra Vucht og satte kurs med den hollandsk-belgiske grænse. I en vanvittig tæt formiddagstrafik på ringvejen omkring Antwerpen gik turen direkte mod Bruxelles.

Uge 14 og 15 i Bruxelles, hvor der siges farvel og pakkes ned

Tiden er nu ved at rinde ud med de sidste møder som EU-parlamentariker. Vi har lige haft allersidste møde i Itre-udvalget (Industriudvalget) og Inta-udvalget (international handel), hvor jeg har siddet i henholdsvis 10 og fem år. Alle udvalg lukker ned nu. Flyttekasserne til kontoret er bestilt, og jeg kan nu få fyldt op til 15 kasser som bliver sendt hjem til Allesø. Det er ufatteligt, at på trods af disse elektroniske tider, har papirerne hobet sig op. Men om et par dage drejes nøglen for sidste gang på mit kontor 14E201, som er mit dobbeltkontor i E-tårnet på 14. etage.

Jeg sidder på bygningens næstøverste etage, og der er et fantastisk udsyn, når vejret er klart. Det bedste kontor, jeg har haft i de 30 år, jeg har været folkevalgt. Det kapitel i mit liv, som hedder Bruxelles, er ved at løbe ud, og det er ikke kun kontoret, som skal tømmes. Jeg skal også have flyttet møbler og gevirer ud af min lejlighed på Rue Stevin, som jeg har haft de seneste 10 år. Lejligheden er opsagt. Jo - jeg har boet samme sted i samme lejlighed alle årene. Kirsten kommer til Bruxelles sidst på ugen, og vi pakker sammen bilen helt op med alle småting. Kirsten kører hjem til Fyn, mens min EU Explorer fortsætter sydover.

Når man lukker et så stort kapitel, kan det ikke undgås, at tankerne flyver en tur ned ad Memory Lane. Både de gode og de dårlige dage er lagret. Der er dog en dag i Bruxelles, jeg aldrig vil glemme - 22. marts 2016. Kirstens og min lejlighed på Rue Stevin ligger 150 meter fra Maalbeek-metrostationen, og hver morgen går jeg forbi stationen på vej til parlamentet 10-12 minutters gang fra lejligheden. Den morgen var jeg gået tidligt - heldigvis - da jeg var vært ved et morgenmøde. Mens vi netop var gået i gang i mødelokalet, lød der et kæmpe hult drøn. Det viste sig, at en selvmordsbomber sprængte en større bombe i en togvogn som netop var ankommet til Maalbeek.

To andre selvmordsbombere udløste deres bomber i Zaventem-lufthavnen, som vi benytter til og fra Bruxelles. 32 civile blev dræbt og flere end 300 såret. En af mine medarbejdere, Lars Ole, var stået af på stationen 10 minutter før selvmordsbomberen udløste bomben. Hele facaden blev blæst ud. Gerningsmændene havde tilknytning til kvarteret Molenbeek i Bruxelles, der er et decideret parallelsamfund, som vi bør undgå. Der gik mange måneder, ja halve år, før Bruxelles igen fandt tilbage i den samme rytme, og såret er der stadig.

Når nu vi er i Bruxelles og Belgien, måtte jeg ud og finde en af de unge belgiere, så også de kunne få deres stemme med i EU Explorer 2019. Jeg gik mig en tur på Place Luxembourg denne tirsdag, hvor der er fødevaremarked. Friske brød, kød, pølser, ost, oliven, krydderier, frugt fra hele verden samt østers og champagne langes over diskene. Hertil masser af afskårne blomster i alle farver. Mange belgiere benytter markedet til lige at indtage en øl eller et glas champagne og så lige snacke lidt.

Det med at finde en ung belgier midt i Bruxelles kan være besværligt, og endnu mere besværligt, når man går rundt med slips og habit. Jeg må erkende, at jeg snart glæder mig til at komme tilbage på motorcyklen. Her kommer man lettere i kontakt med folk, når man parkerer motorcyklen og man er både langskægget og har "klaskehår" fra styrthjelmen. Man er simpelthen på bedre bølgelængde med folk.

Da det så værst ud på markedet, mødte jeg faktisk en god ven, Jacob, som har drevet forretning i Bruxelles i mange år. Jeg beklagede mig over besværlighederne, og han slog ud med armene med det samme og sagde:

- Gå med hjem på kontoret og få en snak med Claire. Hun er belgier, og hun er ikke så bange af sig.

Som sagt så gjort. Jeg fik nu det interview med en ung belgier, som jeg gik og sukkede efter, selv om jeg stadig var i habit. Claire, 25 år, konsulent, belgier og bosiddende i Bruxelles, fortalte at en af de de største politiske udfordringer set fra hendes side er klimaforandringerne. Unge og studerende demonstrerer hver torsdag, hvor de går på gaden for at råbe politikerne op - de ønsker en klimalov, som er svær at opnå, fordi politikerne er delte. Befolkningen i Belgien er delt, og det både politisk og befolkningsmæssigt. Syd og Nord (Vallonien og Flandern) er meget forskellige.

Specielt diskussionen om migranter deler befolkningen. Den meget populistiske højredrejning specielt i Flandern deler landet, og de unge har svært ved at forholde sig til det. Hun var faktisk optimistisk med hensyn til EU. Der er sket store forandringer de seneste år, og hun tror, at de nye nationalistiske partiers opståen og brexit vil have en samlende effekt på resten af Europa.

Claire tror at en hel del mennesker specielt i Belgien var frakoblet politisk før , og hun tror på, at alle de hændelser, som er sket de senere år med specielt brexit og valget af Trump, får folk til være klar til at blande sig i politik, da deres "stemmer" også er vigtige. På forespørgsel oplyste hun, at belgierne generelt har en god livskvalitet; hun kunne ikke udtale sig på alles vegne, men kendte selvfølgelig bedst til forholdene i Bruxelles, hvor hun bor. Jeg takkede for samtalen og luntede ned på markedet, hvor regnen nu kom væltende. Så lykkedes det alligevel at finde en belgier lige midt i EU-kvarteret, før motorcyklen blev startet op med kurs mod Luxembourg.