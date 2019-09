Bekymret 3F-formand: - Det er blevet sværere at bryde den sociale arv

Børn, der vokser op med forældre uden for arbejdsmarkedet, har i dag større risiko for at ende i samme socialklasse, når de bliver voksne, end de havde for 10 år siden. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der peger på, at uddannelse kan være med til at ændre på den sociale arv. Per Christensen fra 3F mener, udviklingen burde se helt anderledes ud.

Arbejdsmarked: Hver tredje af de børn, der vokser op med forældre uden for arbejdsmarkedet, ender selv uden for arbejdsmarkedet, når de bliver voksne. Samtidig er det kun hver tiende af børnene fra overklassen, der ender i klassen uden for arbejdsmarkedet, når de bliver voksne. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om udvikling i social arv.

For bare 10 år siden var det kun hver fjerde af børnene, der endte i klassen uden for arbejdsmarkedet, hvis de var opvokset i den socialklasse. De seneste 10 år er det altså blevet sværere at bryde den sociale arv for børn, der vokser op med forældre uden for arbejdsmarkedet. Den udvikling vækker bekymring hos 3F's formand, Per Christensen.

- Set i lyset af at vi er blevet rigere end for 10 år siden, er det en meget skæv udvikling. Det er bekymrende, at vi har valgt at gå politiske veje, der gør, at vi i mit perspektiv er gået den forkerte vej. I min verden er social mobilitet forudsætningen for et frit og lige samfund, siger han og fortsætter:

- Vi bliver nødt til at italesætte, at der er en udfordring. Der er en tendens til at sige, at det er deres egen skyld, at de ikke kommer ud af den socialklasse, de er vokset op i, og den udvikling skal vendes.