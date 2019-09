Banedanmark tager fat igen: Næste år bliver ikke sjov for pendlere

15 broer skal udskiftes, spor skal graves ned, og sporene bliver totalt spærret i 10 dage, når Banedanmark næste år indleder arbejdet med at elektrificere jernbanen fra Fredericia til Aalborg. Også på Sjælland går et stort sporarbejde i gang næste år.

På fem år har DSB mistet hver fjerde passager på Fyn og i Jylland. Og når Banedanmark næste år begynder arbejdet med at rejse elmaster og trækker ledninger, så der kan køre eltog hele vejen til Aarhus - og senere Aalborg - risikerer DSB at miste flere passagerer. Men der er ingen vej udenom, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til Jyllands-Posten. I 2000 blev det besluttet at købe IC4-tog, som kører på diesel, og derfor blev elektrificeringen af jernbanelinjerne gennem landet standset, så det i dag ikke er muligt at køre med eltog længere nordpå i Jylland end Fredericia. - Hvis vi ikke elektrificerer, får vi heller ikke bedre tog, konkluderer Benny Engelbrecht. Ifølge trafikdirektør i Banedanmark Peter Svendsen bliver det nødvendigt at fjerne mindst 15 vejbroer over jernbanen og erstatte dem med nye broer, og andre steder skal skinnerne graves længere ned for at give plads til elledninger og tog under broerne. Informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, er ikke i tvivl om, at arbejdet kommer til at påvirke de togrejsende. - Ingen af de busser, vi kommer til at sætte ind, kan konkurrere med tog, der kan køre 180 kilometer i timen. Derfor vil rejsetiden blive påvirket, konstaterer han. Banedanmark er ved at planlægge, hvordan arbejdet skal forløbe, og trafikdirektør Peter Svendsen siger til Jyllands-Posten, at Banedanmark vil forsøge at lave hovedparten af arbejdet om aftenen og om natten, når det generer færrest rejsende. - Men der vil i 2020 samlet være 10 dage, hvor vi spærrer jernbanen totalt, siger han.

Der skal også arbejdes på Sjælland I foråret begyndte DSB en større udskiftning af skinnerne mellem Korsør og Ringsted - det var et arbejde, som varede to en halv måned og betød, at blandt andre rejsende fra Fyn i en periode havde færre tog, og at de i påsken skulle med bus mellem Nyborg og Roskilde. Og arbejdet på Sjælland er slet ikke slut. Mens passagerer mellem Fredericia og Aarhus fra næste år må forudse længere rejsetid og i perioder buskørsel i stedet for en togrejse, får togrejsende over Sjælland ligeledes testet tålmodigheden, når Banedanmark i 2020 går i gang med at forny Slagelse Station. Det bliver et gennemgribende arbejde, blandt andet med fjernelse af 23 sporskifter og 1000 meter køreledningsanlæg, sporforlængelser, fem kilometer nye skinner og flytning af næsten alle signaler. Derefter får de togrejsende lidt fred, indtil sidste del af sporfornyelsen mellem Korsør og Ringsted begynder i 2022. Det arbejde er planlagt til at vare til 2024.

DSB vil kompensere pendlere De pendlere, som holdt ud under forårets sporarbejde på Sjælland, blev tilbudt at få refunderet 30 dage på rejser med pendlerkort. Samme model er i spil til de pendlere, som bliver berørt af arbejdet med at elektrificere strækningen mellem Fredericia og Aarhus. Det kan ifølge Jyllands-Posten også komme på tale at kompensere de rejsende for den spildte tid i form af gratis rejsetid - således kan 10 timers ekstra rejsetid med bus udløse en togbillet, der gælder til 10 timers rejse med tog. Transportminister Benny Engelbrecht konstaterer, at der er ingen vej uden om det langvarige arbejde i Jylland, fordi det er forudsætningen for fremtidens jernbane. Han opfordrer de togrejsende til at udvise tålmodighed.