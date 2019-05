Ballonerne steg til vejrs for Holch Povlsen-børnene

Aarhus: Kronprinsfamilien og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var lørdag med til ceremonien, da der blev afholdt begravelse for de tre danske ofre for angreb i Sri Lanka påskedag 21. april.

Anders Holch Povlsen og hustruen Anne mistede tre af deres fire børn ved ét af flere angreb i Sri Lanka 21. april.

Lars Løkke Rasmussen deltog i sin egenskab af statsminister. Kronprinsparret og deres fire børn var med som personlige venner af Holch Povlsen-familien.

Begravelsen foregik i Aarhus Domkirke. Familien havde bedt alle respektere, at det var en privat begivenhed.

Domprovst Poul Henning Bartholin forestod begravelsen. Den begyndte cirka klokken 14 og var færdig lidt før klokken 15.

Der blev sunget tre salmer under begravelsen. Salmerne var "I østen stiger solen op" af B.S. Ingemann, "Se, nu stiger solen af havets skød" af Jakob Knudsen og "Du som har tændt millioner af stjerner" af Johannes Johansen.

Dørene til kirken åbnede klokken 13.30. En lille halv times tid efter var de fleste af gæsterne på plads i kirken. Kort derefter ankom først Lars Løkke Rasmussen, og minutter senere kom kronprinsfamilien, før dørene blev lukket.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) var også til stede i kirken.

Klokken 14.50 begyndte gæsterne at forlade kirken for at samles udenfor. Kort tid efter begyndte kirkeklokkerne at ringe, og kisterne blev båret ud til tre ventende rustvogne.

Kisterne var pyntet med blomster, og på kisterne var billeder af de tre børn.

En af kisterne var også pyntet med farverige balloner. Efter flere minutters stilhed uden for kirken klippede familiens datter snoren til ballonerne, der steg til vejrs på den blå himmel.

Herefter begyndte Aarhus Domkirkes Kantori at synge "Det dufter lysegrønt af græs", og rustvognene kørte afsted.

Efter ceremonien er der for den nærmeste familie jordpåkastelse ved Ormslev Kirke nær Aarhus.

Slutteligt er der mindesamvær for venner og familie på Constantinsborg.

Anders Holch Povlsen er ejer af tøjfirmaet Bestseller.

Mindst 253 mennesker mistede livet ved angrebene i Sri Lanka. Flere hundrede blev sårede.