Babyboom på vej: Private vil åbne flere daginstitutioner

Med udsigt til 66.000 flere børn frem mod 2030 bliver der et massivt behov for nye institutionspladser. Hvis ikke kommunerne kan følge med, står private virksomheder klar, lyder det fra DI

Daginstitutioner: Masser af små danske samfundsborgere er på vej i de kommende ti år, og det sætter kommunerne under pres.

Frem mod 2030 er der udsigt til 18 procent flere børn - svarende til 66.000 nye små mennesker - der har brug for pladser i daginstitutioner, men kan de pressede kommuner følge med?

Det spørgsmål rejser Dansk Industri (DI) i en ny analyse, der har regnet sig frem til tallene ud fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger.

- Vi står på tærsklen til et babyboom i Danmark, som betyder, at vi skal etablere rigtigt mange daginstitutioner. I nogle kommuner er det over 30 procent flere pladser, der er brug for frem mod 2030, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Hos DI tror man ikke på, at kommunerne, der i forvejen knokler for at fastholde det nuværende velfærdsniveau, vil have råd og kapacitet til at bygge børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner på egen hånd.

- Kommunerne har en klar interesse i at få andre end bare den kommunale kasse til at stå for den meget store samfundsopgave, som det er at få bygget utroligt mange flere daginstitutioner frem mod 2030, siger Jakob Scharff.

Han mener, at private virksomheder vil stå på spring for at tilbyde at bygge og drive disse institutioner, hvis kommunerne gør det mere attraktivt at byde ind. Det kræver især, at visse kommuner ændrer beregningerne af det tilskud, som private institutioner kan få.