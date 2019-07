Avlscenter: I Hejnsvig har grisene gulvvarme og klimaanlæg

Sidste år blev Trøllundgaard i Hejnsvig ved Grindsted godkendt som avlscenter for grise. Det har betydet, at der er blevet opført en ny afprøvningsstald for avlsgrise.

Avlsgrise: Næste gang du sætter tænderne i en rigtig god, saftig flæskesteg eller en paneret skinkeschnitzel, er det ikke utænkeligt, at det slagtesvin, som kødet kommer fra, har aner til et nyt avlscenter i Hejnsvig ved Grindsted. Her produceres der nemlig avlgrise af højeste kvalitet. Under opfostringen har de det nærmest som konger og dronninger. Eller rettere, det får de fra midt i august, hvor en ny 2200 kvadratmeter moderne avlsbygning tages i brug. Her får grisene gulvvarme, klimaanlæg, automatisk foderanlæg og frem for alt god plads. Byggeriet af den nye stald begyndte i slutningen af 2018, efter at gården blev godkendt som avlscenter under virksomheden DanBred, der blandt andet er ejet af Landbrug & Fødevarer og Danish Agro, og som tæller i alt 24 avlere i Danmark. - Efter at vi var blevet godkendt, var vi nødt til at udvide vores faciliteter. Vi skal blandt andet i gang med at dyrke renracede Yorkshire-avlsgrise til eksport, fortæller driftsleder René Steen Hansen, der også er medejer af gården. Den nye stald er en afprøvningsstald. Det betyder i praksis, at grisene kontrolleres i alle ender og kanter, og der bliver holdt nøje øje med hvor meget - og hvor hurtigt de vokser.

Avlscenter Trøllundgaard Gilbjerggaard, Trøllundgaard og St. Trøgelsborg er tre gårde ved Hejnsvig tæt på Grindsted, som markedsføres under brandet Trøllundgaard.



René Steen Hansen, Jens Christian Pedersen og familien Bigum ejer og driver produktionen, der ud over avl også består af foderproduktion på 660 hektar jord.



Afsætningen af avlssvin varetages af DanBred P/S. Avlsvinene bliver solgt til danske og franske landmænd, som producerer slagtesvin. Målet er også at sælge til Asien. De særlige Yorkhire-avlssvin skal kun eksporteres.



På Gilbjerggaard er netop opført en 2200 kvadratmeter stor, ny og topmoderne avlsbygning, der indeholder klimastalde og afprøvningsstalde til svin.

Driftsleder og medejer af Trøllundgaard, René Steen Hansen, ses her i en af sektionerne i den nye staldbygning.

Beholder de bedste På Trøllundgaard, som avlscentret hedder, har de styr på avlen fra inseminering, til avlsgrise forlader gården. Smågrisene er seks-syv kilo, når de flytter ind i den nye afprøvningsstald, der har i alt 10 sektioner. Efter cirka otte uger bliver de flyttet ind i det næste staldafsnit, til de er klar til at forlade stalden - eller blive og indgå i avlen. For det er sådan, at Trøllundgaard beholder de bedste søer og orner selv, fordi de skal indgå i avlsarbejdet. - De bedste bruger vi selv. De bedste orner kommer på ornestationer, mens de næstbedste bliver solgt. Det gælder også for søerne, som alle bliver til avlsdyr. Vi er til for de danske svineproducenter, og vi laver cirka 24.000 grise om året, fortæller René Steen Hansen. Den nye afprøvningsstald er toppen af poppen inden for svineavl. Fodringen foregår helt automatisk. Der er censorer i alle foderautomaterne, så der automatisk bliver fyldt op, når de er tømte. Der er også gulvvarme og klimaanlæg i alle sektioner. De styres af ventilationscomputere. I hver sektion er der også indrettet aflastnings- eller sygebokse. Hele bedriften kan klares af fire mand og en driftsleder.

Den nye afprøvningsstald på Trøllundgaard bliver taget i brug midt i august.

Eksport til Asien Det er andre landmænd, der køber avlsgrisene fra Trøllundgaard. Halvdelen går til danske landmænd, men franske landmænd aftager også mange af svinene. - Vi håber på at få en eksport i gang til Asien og det øvrige udland. Der har været besøg fra Asien, men der er ikke noget konkret endnu, fortæller René Steen Hansen. Skulle det komme i stand, kan grisene med føje flyrejse til deres oplevelser. For transporten af grise til Asien foregår med fly. Avlsgrisene bliver nøje fulgt, fra de bliver født, til de forlader afprøvningsstalden. - Hver gris har et ID-nummer, som sidder i et elektronisk øremærke, hvor alle data på hver gris bliver registreret. De bliver vejet, når de kommer ind i afprøvningsstalden, og efter to måneder bliver de vejet igen. Grisene bliver også skannet, og der bliver taget dna-prøver. Når vi har svar på alle de ting, så har vi et nyt avlsdyr, fortæller René Steen Hansen.

Når vognmændene kommer for at hente avlsgrise i den nye afprøvningsstald, foregår det i en sluse, så grisene ikke bliver våde. Det er de nemlig ikke meget for. Driftsleder og medejer, René Steen Hansen, ses her i slusen.

Varme fra gylle Det er Landbrug og Fødevarer, der dikterer, hvordan grisene skal være. - Man skal være lidt foran i tankegang, for det tager flere år, inden nye ting slår igennem hos avlssvinene, fortæller René Steen Hansen. Varmen i den nye afprøvningsstald kommer fra gylle, der bliver kølet ned, og så trækkes varmen ud. Det virker på samme måde som et jordvarmeanlæg. - Afkølingen betyder, at der bliver mindre fordampning af gyllen i staldene, siger René Steen Hansen. Trøllundgaard er selvforsynende med foder til grisene. De har egen foderproduktion på 660 hektar jord i området. - På den måde har vi styr på kvalitet i hele produktionen, siger driftslederen.