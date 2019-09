Oprindeligt var det planen, at alle folkeskoler skulle have udskiftet it-systemet Skoleintra - også kendt som Forældreintra - med Aula. Den nye deadline hedder i uge 43. Mindst fire kommuner vælger dog at udskyde implementeringen yderligere. Arkivfoto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Det nye it-system Aula, der skal erstatte Skoleintra, er blevet udskudt tre gange. Planen er, at Aula skal implementeres på landets folkeskoler i uge 43, men Køge og Horsens Kommuner udskyder det endnu en gang. I Køge drejer det sig om bekymring for datasikkerheden, mens udskydelsen i Horsens skyldes hensyntagen til lærernes planlagte arbejdstid.

It: Det nye it-system Aula, der skal overtage pladsen efter Skoleintra og Forældreintra på landets folkeskoler, skulle efter planen være implementeret på folkeskoler i alle kommuner i august. Det blev udskudt til uge 43, hvilket var tredje gang, implementeringen blev udskudt. Senest har skolechef i Køge Kommune Søren Thorborg meldt ud til fagbladet Folkeskolen, at kommunen i en mail opfordrer skolerne til at vente med at indføre systemet til efter nytår på grund af bekymring for datasikkerhed og manglende funktionalitet. Derudover oplyser Søren Thorborg i mailen, at der er en håndfuld andre kommuner, som overvejer eller også har besluttet sig for at udskyde indkøringen af Aula. Han ønsker dog ikke at oplyse til avisen Danmark, hvilke andre kommuner der er tale om. Ifølge Kombit, der er kommunernes it-fællesskab, drejer det sig indtil videre om fire kommuner, der har valgt at udskyde implementeringen.

Vi har valgt at tage hensyn til medarbejdernes i forvejen planlagte arbejdstid. Det kræver en del af medarbejderne at komme ind i et nyt system som Aula, og det mener vi ikke, at de har tid til i efteråret, da deres arbejdstid allerede er planlagt meget nøje. Derfor venter vi til foråret med at køre det i stilling. - Projektleder for Aula i Horsens Kommune, Kaspar Hro Kragh Jensen.

Det kan Aula It-systemet Aula skal indføres på folkeskoler i alle landets 98 kommuner, mens dagtilbud i 95 ud af 98 kommuner kommer til at benytte sig af systemet.

Aula skal understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel med god kommunikation mellem pædagogisk personale, børn og deres forældre.

Derudover skal systemet skabe sammenhæng på tværs af skole- og dagtilbudsområdet og lette kommunikation mellem skole/dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem brugere ved at styrke dialogen om barnet.

Når Aula er implementeret, vil der være omkring to millioner brugere af platformen - elever, forældre, pædagogisk personale, ledere, vejledere, skoleforvaltning med flere.

Aula kravspecificeres og indkøbes af Kombit, kommunernes it-fællesskab, mens Kommunernes Landsforening står for programledelsen i forbindelse med BPI-initiativet (Brugerportalsinitiativ, red.). Det er Netcompany, i samarbejde med Frog og Advice, der udvikler Aula og sikrer, at løsningen implementeres.



Kilde: Kommunernes Landsforening og Aulainfo.dk

Horsens udskyder også En af de kommuner, der har valgt at udskyde Aula, er Horsens Kommune. Her har man beasluttet, at det nye it-system først skal ud på landets folkeskoler til påske. I Horsens er det dog ikke på grund af bekymring om datasikkerhed, man vil udskyde implementeringen. - Vi har valgt at tage hensyn til medarbejdernes i forvejen planlagte arbejdstid. Det kræver en del af medarbejderne at komme ind i et nyt system som Aula, og det mener vi ikke, at de har tid til i efteråret, da deres arbejdstid allerede er planlagt meget nøje. Derfor venter vi til foråret, fortæller projektleder for Aula i Horsens Kommune Kaspar Hro Kragh Jensen. Derudover har kommunen udskudt tidspunktet for indkøringen af Aula på grund af tekniske detaljer, da data fra Skoleintra skal kopieres over til Aula, hvilket skal gøres i en ferie, hvor medarbejderne ikke benytter systemet.

Superbrugere på standby I første omgang var det meningen, at Aula skulle ud på folkeskolerne i august, og at lærerne på folkeskolerne i Horsens Kommune skulle have undervisning i det nye it-system fra 90 uddannede superbrugere i første og sidste uge af elevernes sommerferie. Men også det er altså udskudt til engang i det nye år. - I har uddannet 90 superbrugere - hvordan skal de kunne lære det videre til kollegaerne, når der går så langt tid, fra de har lært det, til det indføres? - Det bliver en øvelse. Vi har løbende uddannet superbrugerne siden november 2018, så alle kunne være klar til skolestart 2019. Når nu vi udsætter det til påsken 2020, kræver det selvfølgelig, de får en opfriskning og bliver klædt ordentligt på igen. Det vil selvfølgelig koste lidt ekstra tid, at de skal have genopfrisket, hvad de har lært, lyder det fra Kaspar Hro Kragh Jensen. Men ifølge projektlederen betyder udskydelsen ikke, at uddannelsen af medarbejderne kommer til at koste kommunen flere penge. - Der var gjort klar til, at lærerne skulle uddannes i platformen op til sommerferien, men de ressourcer gjorde vi ikke brug af på daværende tidspunkt, så dem bruger vi bare op mod påske i stedet. Kaspar Hro Kragh Jensen er overbevist om, at systemet kommer til at fungere rigtig godt, når først det er blevet implementeret på alle folkeskoler. - Vi håber på en flyvende start, men vi er også klar over, at det kræver tid at vænne sig til et helt nyt system. Vi tager det stille og roligt, og glæder os til at komme i gang med at bruge Aula til påske.