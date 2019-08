Stig Gerdes skal mandag i retten, hvor han har sagsøgt Styrelsen For Patientsikkerhed, der for toethalvt år siden fratog ham retten til at være læge. Sagen og sygdom (gigt og prostatatkræft) har været drænende for den omstridte, tidligere Fredericia-læge, men det ligger ham fjernt at give op. Foto: Peter Leth-Larsen