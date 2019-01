Arbejdet trak ham fra øst til vest

4 Netværk

Parret flyttede ind i dets nye hus i november og har således kun få måneders erfaringer med at være koldingensere.

- Vi er glade for huset og for byen. Tiden er gået med at indrette os, så vi har ikke rigtigt nået at kaste os over fritidsinteresser, og et nyt socialt netværk er vi ikke i gang med at opbygge. Vi har ikke haft tid til det endnu. Dem, vi omgås, har mest været vores nye naboer, og dem føler vi os godt tilpas med, siger Anders Mortensen.

Han er jyde af fødsel og har en del familie i Østjylland, og fra sin tid i Arbejdstilsynet har han mange kolleger i Kolding.

- Så selv om alt er nyt i forhold til tidligere, oplever vi ikke, at vi er kommet til en vildt fremmed verden, siger Anders Mortensen.