Konkurser: Flere direktører driver deres virksomhed så uforsvarligt, at de helt fratages muligheden for at lede en virksomhed. 2572 personer var ved udgangen af 2018 idømt en konkurskarantæne. Det viser tal fra Erhversstyrelsen. Dermed er der sket en kraftig stigning i antallet af direktører, der idømmes karantæne fra at lede en virksomhed, hvor de ikke selv hæfter for gælden.

Dermed kan Skats kuldsejlede og berygtede inddrivelsessystem, EFI, bære en del af skylden for, at antallet af konkurskarantæner er steget gevaldigt de seneste år. Fra 2013 gav systemet store problemer med at inddrive gæld, indtil det blev droppet i 2015. Og samtidig med, at Skat de senere år har fået bedre styr på gældsinddrivelsen, er der ifølge advokaten sket en stigning i antallet af sager, hvor der er opbygget gæld til det offentlige.

- Der er ingen tvivl om, at antallet er meget højere end forventet. Det har i bund og grund noget at gøre med, at man nok har åbnet døren mere, end man havde forestillet sig, da man indførte karantænen, siger konkursadvokat Jan Bruun Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem i foreningen Danske Insolvensadvokater.

Stor bunke sager

Noget kan dog tyde på, at kurven snart knækker. Lise Krüger Andersen fortæller, at en højesteretskendelse fra i sommer danner præcedens for, at det i fremtiden kan blive lidt sværere at blive idømt konkurskarantæne. Desuden blev det i 2014 besluttet, at reglerne skulle genovervejes i løbet af 2019. Og det kan forhåbentlig lette presset på Sø- og Handelsretten, der er voldsomt presset af de mange sager om konkurskarantæne.

- Vi har en stor bunke sager liggende, som ikke bliver behandlet så hurtigt, som vi gerne vil, siger hun.

Både Lise Krüger Andersen og Jan Bruun Jørgensen understreger dog, at reglerne ikke er så hårde, at det kan lade sig gøre at blive idømt konkurskarantæne af den simple grund, at man er for dårlig til at drive forretning. Ofte handler sagerne om, at der systematisk er oparbejdet stor gæld til det offentlige, at al bilagsmateriale og bogføring er væk, eller at der er indsat stråmænd i selskaberne.

Den seneste måned er antallet af personer med konkurskarantæne stagneret. Ved udgangen af januar var der således registreret 2561 personer i Erhversstyrelsens register.