Vind: Onsdag fandt Storålam 16 døde får og ni skambidte får i en ulvesikret indhegning i Sandfær Plantage.

Men dødstallet stiger.

Torsdag eftermiddag fandt fårehyrde Peter Hélen endnu et dødt får - og er nu oppe på 26 døde får.

- Det var skambidt på samme måde som de andre - i struben, i baglåret og brystet, fortæller Peter Hélen.

Der gik i alt 72 får i indhegningen, og de havde kun gået der i ét døgn, da Storålam onsdag middag fik et telefonopkald om, at der lå døde får.

- Det er et ret stort område - 35 hektar - og vi var tre mand, som var ude at lede i går. Men vi skal derud igen, for vi mangler to får, og vi vil ikke risikere, at der ligger dyr, som er skambidt og i live. Det er også vigtigt, at vi sikrer os DNA-prøver af alle døde får, siger Peter Hélen.

Under oprydningen konstaterede Storålam et stort hul i det ulvesikrede hegn. Det er klippet op med en skævbidder, vurderer Peter Helén, der føler sig overbevist om, at det er bevidst hærværk, der har ført til, hvad der tegner til at blive det største ulveangreb til dato. Storålam har tidligere mistet 21 får på én gang. Det var i februar 2018.

Hvis de to får, der fortsat mangler, findes døde, ender det samlede dødstal for det formodede ulveangreb på i alt 28 får.