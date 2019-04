Anmeldelse: Carl Holst knockoutet af politik, pressen, politiet og pøbelen

Carl Holsts nye bog "Carl - prisen for at liv i politik" begynder som den eventyrlige fortælling om politikeren, der endte som kongen af Sønderjylland og var spået til at skulle dele magten med en af sine allerbedste venner, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Men efter 93 skæbnesvangre dage for fire år siden endte det i en stor personlig tragedie.