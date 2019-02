Anklager i blodtappersag går efter hård voldsparagraf: - Hun vidste, hvad hun gjorde

Moderen, der har erkendt at have tappet blod fra sin søn, men nægter sig skyldig efter den hårde paragraf, som anklageren vil have hende dømt efter, ville ikke udtale sig i Retten i Herning, da hun fik chancen for at tale direkte til dommere og nævninge. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Anklageren var benhård i sin procedure, mens forsvareren understregede, at kvinden, der er tiltalt for at tappe blod fra sin søn, er syg, og at drengen ikke har lidt overlast i den grad, anklageren beskriver.

Retssag: - Det er synd for mange i denne sag, men hvis der er én, det ikke er synd for, så er det hende. Anklager Pia Koudahl lagde ikke fingre imellem, da hun bad nævningene kende den 36-årige mor, der er tiltalt for tappe blod fra sin søn, skyldig i den hårde voldsparagraf. - Hun er syg, sagde forsvarer Rene Knudsen, der derimod argumenterede for, at nævningene skulle dømme kvinden efter en mildere paragraf. Modsætningerne var store mellem de to. Forsvareren mente ikke, at det var bevist i retten, at kvinden har tappet blod fra sønnen i fem år, som hun er anklaget for, ligesom han heller ikke mente, at drengen har lidt overlast i den grad, som anklageren påstår.

Kvinden overdrev - Drengens journal viser flere gange en glad dreng på tidspunkter, hvor han skulle have haft det allerdårligst, sagde forsvareren, der forinden havde gennemgået den fyldige journal fra ende til anden. - Moren har selv flere gange skrevet om, at drengen besvimede, understregede anklageren. Forsvareren derimod sagde, at kvinden havde overdrevet drengens sygdom, fordi hun havde behov for at have en identitet som en god mor, der passede godt på sit syge barn. - Der, hvor filmen knækker, er, at hun selv gør barnet sygt, sagde han i erkendelse af, at kvinden har tilstået at have tappet blod fra sin søn, om end i et mindre omfang og over en kortere periode end anklageskriftet lyder.

Ødelagt hans liv Han holdt fast i, at kvindens sygdom, Münchhausen by Proxy, er årsagen til, at hun tappede blodet fra sønnen. Anklageren derimod mente, at kvinden har været fuldt ud bevist om, hvad hun gjorde ved sin søn. - Tiltalte ønskede at begå den grove vold mod sønnen. Hun har været klar over, hvad hun gjorde, og hvornår hun gjorde det. Det var meningen, at drengen skulle indlægges og undersøges, så hun havde fotos at lægge på Facebook, så hun kunne få den opmærksomhed, der følger med at have et sygt barn, sagde anklageren. - Hun har tappet blod fra ham omkring 330 gange, og han har brugt mere end 300-400 timer på blodtransfusioner med al den smerte og utryghed, der er forbundet med det. Hun har efter min opfattelse ødelagt hans første seks år, sagde anklageren.

Kvinden var tavs Forsvareren nævnte, at det for drengen havde været en dagligdags situation at få blodtransfusion, og at flere vidner forklarede, at det var en hyggestund. - Der har ikke været fysisk smerte forbundet med hverken transfusionerne eller at få tappet blodet gennem venekateteret, understregede han, ligesom han pointerede, at mængden af blod, der er tappet fra drengen, ikke er dokumenteret tilstrækkeligt. Den tiltalte kvinde fik også selv mulighed for at tale til nævninge og dommere, før sagen blev sendt til votering, men hun ønskede ikke at sige noget i retten.