Anders And fylder 85: Han er en perfekt blanding af det uperfekte

I denne uge er det 85 år siden, Anders And kom ud af ægget. Den evigt uheldige and har berørt mange gennem årene - ikke mindst Laila Jerming Graf, der er formand for Dansk Donaldist-Forening.

- Han er min absolutte yndlingsfigur, fordi han er den perfekte blanding af alt det uperfekte. I modsætning til eksempelvis Mickey Mouse, som er endimensionel og kedelig, så er Anders And både hidsig, egoistisk og uheldig, men han er også en livsnyder og omsorgsfuld over for Rip, Rap og Rup, sin onkel Joakim og sin kæreste Andersine, beskriver Laila Jerming Graf.

Her har hun en imponerende disneysamling med alt, der nogensinde er udgivet på dansk. Samtlige Anders And blade, samtlige jumbobøger, samtlige alting. Og Anders And - han er kongen i samlingen.

- Han er jo evigt ung. Det fantastiske ved Andeby-universet er, at beboerne aldrig nogensinde bliver ældre. Der kommer en vis fornyelse i historierne i form af moderne gadgets, men i bund og grund er karaktererne og deres træk de samme, siger Laila Jerming Graf, der er formand for Dansk Donaldist-Forening og bor i Sall mellem Aarhus og Viborg.

Laila Jerming Graf er formand for Dansk Donaldist-Forening. Da hun og hendes mand Kristian købte deres hus, gik de målrettet efter et sted, der kunne rumme hendes imponerende private samling på mere end 15.000 disneyeffekter. Arkivfoto: Jens Thaysen

Ud af æggeskallen

Anders And debuterede i Walt Disneys tegnefilm "Den kloge lille høne" 9. juni 1934, og i anledning af jubilæet sender Egmont Publishing tegneserieudgaven af Den kloge lille høne på gaden.

Historien kommer som en del af et stort fødselsdagstillæg, hvor man også vil kunne læse historien "Mit liv i en æggeskal", der i bogstaveligste forstand handler om, hvordan den spæde Anders And blev udklækket. Historierne vil være at finde i Anders And og Co. 13. juni.

Anders And-bladet har i lighed med andre traditionelle tegneseriemedier gennem en årrække oplevet vigende læsertal, men det seneste år er det vokset med 10 procent. Fra 175.000 til 193.000.

- Vores kære læsere har aldrig haft flere ting at vælge imellem, når de skal finde noget at underholde sig selv med. Vi kan ikke tage for givet, at de foretrækker noget så gammeldags som et fysisk blad, når de lige så godt kunne vælge YouTube, Netflix eller et spil på iPad'en, siger Gitte Hoffmann Hansen, der er marketingchef hos Egmont Publishing.

- Derfor er vi ekstra stolte over, at det er lykkedes os at skabe et markant opsving i læsertallet, og vi skylder Anders And og hans tidløse tiltrækningskraft en afgørende del af æren, siger hun.

Kan man ikke vente helt til 13. juni, laver forlaget allerede 4. juni en markering med et særnummer af Anders And & Co. Samme dato udkommer i øvrigt bogen "Familien Ands historie", som gennem stamtræer og historier skildrer de forunderlige familieforhold i den næbbede slægt.

For Laila Hjerming Graf bliver det kærkomne tilføjelser til samlingen, der allerede tæller over 15.000 effekter.