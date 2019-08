Analyse: Er Mærsk på vej mod sit næste store opkøb?

Danmarks største virksomhed, A. P. Møller-Mærsk, er i gang med en forrygende opgave med at genopfinde sig selv.

Væk er det gamle konglomerat, der både sejlede med skibe, borede efter olie, drev supermarkeder og meget andet. Dansk Supermarked er for længst solgt fra og hedder nu Saling Group. Boreplatformene og tankskibene er væk, og senest er boreselskabet Maersk Drilling blevet børsnoteret.

Tilbage er et stramt styret containerrederi, der står for en femtedel af søtransporten med containere over hele verden.

Det er selvsagt en stor forretning, og hos Mærsk er man dygtige til at optimere, så det hele tiden bliver billigere at sejle en fyrrefodscontainer fra Kina til Europa og retur.

Men det er også et lidt kedeligt marked. Det vokser ikke særlig meget, og det er ikke oplagt at blive ved med at opkøbe konkurrenter. Skulle man så bare læne sig tilbage og se overskuddene trille ned i pengetanken?

Sådan er ånden i Mærsk ikke, så man skal selvfølgelig finde på noget nyt. Det gjorde Mærsk for små tre år siden, og det er den strategi, der nu begynder at tage form.

Historisk har Mærsk groft sagt været ligeglad med, hvordan kunderne fik hentet deres containere på havnen i Rotterdam eller Singapore, men det skal der laves om på. Topchefen Søren Skou vil overtage langt flere af de opgaver, der ligger på land, før eller efter at et Mærsk-skib sejler med containerne.

80 procent af indtjeningen kommer i dag fra containertransport på havet, mens resten finder sted på land. Målet er at få balanceret det forhold, så aktiviteterne på landjorden bidrager med omtrent halvdelen af indtjeningen.

Det skal ifølge strategien ske inden 2023, men der er rigtig lang vej, før det mål er nået. I årets andet kvartal voksede aktiviteterne på landjorden med kun to procent sammenlignet med sidste år, så der skal ske noget radikalt. Søren Skou taler om mindre opkøb, men det kan næppe løse opgaven med at få landaktiviteterne til at eksplodere i størrelse.

Til gengæld står det klart, at Mærsk lige nu sparer penge sammen, og ledelsen fremhæver, at man - i modsætning til konkurrenterne - ikke har placeret nye store ordrer på containerskibe.

Pengene skal sikkert bruges til noget andet. Det ligner optakten til et milliardopkøb af en global, landbaseret transportvirksomhed, der for altid vil forandre Møller-familiens gamle containerrederi.