Analyse: Det er ikke kun robotterne, der vinder

For ti år siden var det nærmest hverdagskost med nyheder om virksomheder, der lukkede produktion i Danmark for at rykke til udlandet.

Kun produktionen, vel at mærke. Udviklingsafdelingen og funktionærerne på kontorerne kunne blive siddende, mens fabrikshallen blev rømmet og efterladt med et "til salg"-skilt. Derfor er det en interessant iagttagelse, at udviklingen er vendt.

17.000 nye job i industrien siden 2013 er et pænt tal, men det drukner nemt, når de seneste års opsving generelt har skabt et par hundredetusinde nye job i Danmark.

Det interessante er, at tilgangen af nye industrijob virker stabil og dermed afbryder den tendens, der ellers har været ret konstant igennem mange årtier, hvor både landbrug og industri har konkurreret om at tabe flest arbejdspladser.

Det stabile består i, at den gennemsnitlige industriarbejder i dag er langt mere produktiv end tidligere. I stedet for at stå manuelt og fodre en maskine, der bøjer jern, kan den samme medarbejder nu bruge dagen på at overvåge en stribe robotter, der udfører det samme arbejde langt hurtigere.

Automatiseringen har for alvor ramt alle størrelser af industrivirksomheder og sikret, at man kan levere til en konkurrencedygtig pris. For kunden udløser det en masse fordele sammenlignet med at bruge en underleverandør i Kina - herunder den fysiske nærhed, der gør det noget nemmere at håndtere et akut problem.

Vi sælger varer i den øvre ende af prisskalaen, og det kan vi tillade os, fordi vi har forstand på kvalitet, design, bæredygtighed og alt det andet, der optager kræsne kunder.

Det har skabt et momentum, der er så stort, at det ikke kun er robotterne, der vinder på denne omstilling. Fordi der bruges færre menneske-minutter pr. vare, strømmer det nu ind med så mange ordrer, at der er behov for flere hænder.

Men det er ikke kun robotter, der har vendt kajakken for industrivirksomhederne. De rammevilkår, som udstikkes af politikerne, har også gavnet industrien.

En forhadt PSO-afgift, der i mange år pressede millioner af kroner ud af strømforbrugende virksomheder, blev i 2016 kendt ulovlig af EU, og det løfter store byrder af industrien.

Samtidig har indsatsen med at skubbe flere mennesker ud på arbejdsmarkedet gjort det nemmere at skaffe de folk, der skal betjene maskiner og robotter på fabriksgulvene.

En sidste pointe er, at industrijob altid trækker mere med sig. Øget produktion skaber efterspørgsel i servicebranchen, transportsektoren og efter flere af de førnævnte funktionærer på kontorerne.

Den store prøve kommer, når de seneste års opsving stopper. Vi får sikkert en større eller mindre økonomisk krise, der kan være udløst af præsident Trumps handelskrige, briternes udtræden af EU, vækstkrise i Kina osv. Det vil ikke undgå at ramme den danske industri, og så vil det vise sig, om den nyvundne konkurrencekraft kan forpurre et alvorligt knæk i beskæftigelseskurven.