Aktiv bonderøvsfamilie køber campingplads: Vi starter på en frisk

Nu er det sikkert, at den åbner til påske. Og desuden er det sikkert, at de nye ejere kommer til at foretage nogle ændringer.

Truust: - Vi er begge ret store bonderøve, så vi kommer til at køre noget mere med selvforsyning, dyr og natur. Vi er også udendørsmennesker, så vi kunne godt tænke os at kombinere vores passion for friluftsliv, fysisk aktivitet og dyr med vores arbejde.

Friske øjne

33-årige Ida kommer oprindeligt fra Skive, og 36-årige Kasper Dresen fra Lolland. Parret kommer til campingpladsen uden på nogen måde at have beskæftiget sig professionelt med camping før. Hun har en ph.d. i molekylærbiologi i rygsækken, og han et job som politibetjent.

- Vi har bare fundet ud af, at vi trives med at lave ting sammen og kan godt lide at kaste os ud i nogle nye projekter, siger Ida Dresen.

- Kasper elsker at gå i arbejdsbukser og makke i et eller andet, og jeg har tidligere stået i butik og reception og elsker at få folk til at føle sig godt tilpas. Hvis vi kan kombinere de to ting, så giver det her rigtig god mening for os alle.

Selv har parret heller ikke den store campingfortid bag sig. De har kørt meget rundt i autocamper i udlandet og dermed set en del forskellige campingpladser, men det er ikke en ferieform, de har gjort meget brug af herhjemme.

Det ser den kommende campingmutter dog som en fordel.

- Nu vil vi prøve at skabe en plads, som vi selv ville have haft lyst til at ligge på. Og det kan jo godt være, at det går fuldstændig galt, og vi rammer helt ved siden af, men så må vi tage den derfra. Så længe, vi har hjertet med, tror jeg, vi kommer langt.