Advokatfirma efter undersøgelse af fejl i udligning: Staten har erstatningsansvar

Staten har et erstatningsansvar overfor de kommuner, der har mistet millioner på en fejl i udligningen. Det vurderer advokatfirmaet Hjulmandkaptain i et juridisk notat, som tyve kommuner havde bestilt og blev orienteret om torsdag.

Der er noget at komme efter. Det er vurderingen fra advokatfirmaet Hjulmandkaptain, der har udfærdiget et juridisk dokument til de tyve kommuner, der overvejer et sagsanlæg mod staten.

Kommunerne er vrede over, at de har mistet store millionbeløb på grund af en fejl i udligningsordningen, der betød, at udlændinges uddannelsesniveau ikke indgik i beregningerne. Derfor er de gået sammen om at betale for et juridisk dokument, der skal danne grundlag for en sag mod staten. Kommunerne blev orienteret om konklusionen under Kommunaløkonomisk Forum, hvor de alle var samlet torsdag.

- Vi er blevet bekræftet i, at vi har noget at have vores betænkeligheder i. Den her fejl, kan vi komme efter juridisk. En ting er, at vi har mistet penge, vi mener, vi er berettiget til. Nu har Hjulmandkaptain undersøgt juraen, og de mener klart, der er noget komme efter, siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune.

De 20 kommuner har aftalt, at de nu alle skal vende tilbage til deres kommunalbestyrelser og beslutte, om de vil fortsætte med sagen. Næste skridt er en stævning, kommunerne vil indgive mod staten 1. april.

Indtil da kan kommuner, der endnu ikke har været med i drøftelserne om sagsanlægget nå at komme med, oplyser Arne Boelt.

- Flere kommuner, som ikke er med endnu, har spurgt os, hvad der sker, hvis vi vinder sagen. Om der så bliver rettet op, så de også får deres penge. Men det gør de ikke. Deres krav bortfalder, hvis de ikke er med i stævningen. Derfor skal man huske som byråd, at man også skal stå på mål for, hvis man ikke er med, og vi vinder. Så skal man forklare, hvorfor man ikke ville bruge en halv million for at få eksempelvis 50 millioner kroner, siger han.

Skæringsdatoen 1. april er sat, så kommunerne ikke ryger ind i forældelsesfrister. De vil være sikre på at kunne kræve erstatning for både 2017 og 2018 som minimum.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) fra Assens Kommune var en af deltagerne på mødet. Han vil nu tage sagen tilbage til byrådet, og før der er truffet en beslutning her, kan han ikke sige, om Assens Kommune er med i sagsanlægget eller ej.

- Men jeg kan sige så meget, at det ser fornuftigt ud, siger han.

Arne Boelt (S) fra Hjørring Kommune skal også tilbage til sit byråd, men siger, at han har en klar fornemmelse af, at Hjørring Kommune er en af de kommuner, som går med i sagsanlægget.

Kammeradvokaten, der er statens advokat, har i et notat vurderet, at der juridisk set ikke er noget at komme efter for kommunerne.

De 20 kommuner, der har fået udarbejdet det juridiske notat er Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Vordingborg, Frederikshavn, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Kerteminde og Bornholms Regionskommune.