Abbas og Ergin stod bag fredeligt modsvar til Paludan: - Han blev besejret med danske værdier

Syv-årige Nynne var taget med veninden Jasmin hjem at lege. Jasmin er lillesøster til Abbas Maanaki. Og da Ergin Dogan fandt ud af, at Nynne var ved Jasmin, havde han lige pludseligt andet på hjerte. Han vidste nemlig, at Abbas Maanaki var en god mand at have med, hvis der skulle laves et modarrangement til den demonstration Rasmus Paludan.

- Det begynder faktisk lidt et andet sted. Torsdagen inden han kommer om lørdagen, kan jeg ikke finde min bonus-datter. Vi har ellers opstillet nogle meget klare regler for hende. Hun skal give os besked, hvis hun tager med en veninde hjem, så vi ved, hvor hun er, siger Ergin Dogan.

- Henrik og alle de andre lærte os, at vi skulle stå i kø, hvad ytringsfrihed er og hvad tolerance betyder. Alt det som vores forældre derhjemme ikke havde tid til, når de skulle få hverdagen med seks børn, nyt arbejde og nyt land til at fungere, siger Ergin Dogan.

HOLSTEBRO: Holstebro-Modellen kalder de det selv. De forklarer, at det egentligt bare er en betegnelse for alt det, som de lærte i ungdomsklubben, Jættehøj, hvor de kom som teenagere.

Det Rasmus Paludan står for er ikke de værdier, som vi har lært at kende i Jættehøj og på arbejdsmarkedet. Vi er bare med til at sprede hans retorik og had, når vi lader os provokere. Han ved udmærket, hvilke knapper han skal trykke på, så det eksploderer. Og jeg tror, det er hans formål.

- Vi brugte rigtig lang tid på at diskutere med dem, så de lærte om ytringsfrihed. Og at alle kan mene, hvad de vil. Tit så tog vi vidt forskellige standpunkter, så de lærte det, siger han.

- Jeg glemmer aldrig engang, hvor vi skulle lave snobrød. Der måtte vi stå ligeså pænt i kø, indtil vi alle havde fået dej, og så var der ellers konkurrence om at få den bedste plads ved bålet. Alle de ting, som de gjorde, var med til at sætte værdier i os.

Han er ikke meget for at rose sig selv, men det vil Abbas Maanaki og Ergin Dogan gerne. De er ikke i tvivl om, at de rammer og regler som Henrik Sondrup og hans kolleger satte for dem, var med til at sætte struktur på deres liv.

- De værdier, som vi havde lært i Jættehøj, var dem, som vi ville holde fast ved, når Paludan kom på besøg. Han skulle have lov til at holde sine taler, men der skulle ikke være nogen tilskuere. Derfor måtte vi skabe et alternativ, fortæller Abbas Maanaki og fortsætter:

Da Nynne var blevet fundet ved Jasmin, fik de to travlt. Torsdagen før Paludan kom til Holstebro, havde de ikke planlagt noget. De havde dog en idé. De ville have, at Rasmus Paludan skulle demonstrere i fred, men der skulle være et alternativ til demonstrationen.

Pizza og fodbold

Alternativet blev, at de to fik Henrik Sondrup til at åbne Jættehøj. Og så skulle den stå på pizza og fodbold. Kun 200 meter fra Rasmus Paludans demonstration.

- Vi blev hurtige enige om, at vi måtte skabe et alternativ, som skulle være tæt på demonstrationen. Derfor kunne vi ikke rykke det ind til byen, siger Abbas Maanaki.

Der blev i første omgang indkøbt 25 kæmpe pizzaer og sodavand til de unge. Ligesom der blev lavet kaffe og spillet fodbold med alle andre, der måtte være interesseret.

Bestak I dem ikke bare med pizza, så de blev væk?

- Jeg forstår godt, at man kan se det på den måde, men det var ikke bestikkelse. Der skulle være et alternativ, når han var så fræk at komme lørdag klokken 13:00. Derfor skulle vi skabe noget at samles om, siger Abbas Maanaki.

- Da vi blev enige om, at vi ville lave et modarrangement, tog vi rundt og talte med alle, som vi kender. Vi forsøgte virkelig at påvirke dem til at blive væk, men vi vidste godt, at Paludan ville have stor tiltrækningskraft. Derfor stod jeg foran ham og gjorde opmærksom på, at man kunne spille fodbold lige lidt længere nede af gaden, siger Ergin Dogan.

Arrangementet de to stod bag har siden fået meget ros af blandt andet Midt- og Vestjyllands Politi, men det ærgrer dem, at det ikke har fået mere omtale.

- Der havde været stor medieomtale, hvis det var eksploderet i Holstebro. Det virkede desværre ikke til, at det var interessant for hverken TV eller politikerne på trods af, at initiativet virkede glimrende og sagtens kunne implementeres i andre byer, siger Abbas Maanaki.

Ergin Dogan fortæller, at det var hans måde at betale tilbage til det land, som tog imod hans forældre, da de kom til Danmark i 1960'erne.

