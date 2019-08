AT-chef: Vi er blevet mere produktive

Tilsynsdirektør Karsten Bach Christensen fra Arbejdstilsynet mener ikke, at tilsynet er blevet ringere på virksomheder i Vestjylland, Norddjurs og andre steder, hvor antallet af reaktioner er faldet markant. Derimod er produktiviteten steget hos de tilsynsførende med en ny organisering af arbejdet. Her forklarer Karsten Bach Christensen, hvordan tilsynet fungerer.

Hvad er forklaringen på markant flere påbud til virksomheder i Herlev og Rødovre og et kraftigt fald i Morsø og Norddjurs Kommuner?

- Siden 2014 er vores metode ændret sig i flere omgange. Vi har fået andre tilsynstyper - det risikobaserede tilsyn afløste screeningerne - og siden har vi justeret udtagemodellen for det risikobaserede tilsyn. Vi har også fået udvidet risikobaseret tilsyn og helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn, hvor man er opsøgende i enkelte brancher, forklarer tilsynsdirektør Karsten Bach Christensen fra Tilsynscenter Øst i Arbejdstilsynet.

Ifølge Karsten Bach Christensen reagerer Arbejdstilsynet på det arbejdsmiljø, medarbejderne konstaterer på virksomheden og tilrettelægger, så medarbejderne kommer, hvor de vurderer, at der er en risiko.

- Der er forskel på virksomheder og på deres opgaver og organisering. Vi kan kun reagere, når der er noget. En kommunal institution, som ikke har fået et påbud ved et besøg i 2014, vil være friholdt i fem år medmindre, at der har været en ulykke. Men man skal ikke konkludere, at man er blevet bedre til at leve op til arbejdsmiljøloven på Mors, siger Karsten Bach Christensen.

Er kontrollen god nok, når virksomhederne i Morsø Kommune og Norddjurs Kommune har fået 65 og 64 procent færre reaktioner på fire år?

- Vi er ikke styrende for de virksomheder, der bliver udtaget. Det afhænger af opgaver som det helhedsorienterede tilsyn og opgaver med social dumpning. Vi foretager ikke en selektion på den måde.

Hvordan gør I så?

- Vi kører efter en risikomodel med parametre, som at vi for eksempel tidligere har været der kombineret med branche-data. I det øjeblik metalbranchen er udtaget, vil en metalvirksomhed på Norddjurs blive udtaget, forklarer Karsten Bach Christensen.

- Hvordan kan I være sikre på, at der er styr på arbejdsmiljøet hos virksomhederne i Norddjurs Kommune med et fald på 64 procent i reaktioner over fire år?

- Det ville kræve en kausalitet mellem reaktioner og temperaturen på en virksomhed, og den konklusion vil jeg ikke træffe. Vi kan sagtens have et vellykket besøg med en god betydning for arbejdsmiljøet i Norddjurs Kommune uden, at der er givet en reaktion. Arbejdsmiljøet er ikke afhængigt af, om man har fået en afgørelse eller ej, men om man arbejder med arbejdsmiljø og oplever, at vi er der, forklarer Karsten Bach Christensen.

I får kritik for at trække virksomheder ud digitalt, så de tilsynsførende får mange forgæves besøg. Hvad siger du til det?

- Det var konsekvensen af det risikobaserede tilsyn frem til 2017, hvor vi ikke varslede virksomheden. Dengang havde vi mange forgæves besøg, men det nye helhedsbaserede tilsyn starter på byggepladsen med konstaterede problemer, og det eliminerer mange forgæves besøg.

En tidligere tillidspræsentant og 3F vurderer, at faldet skyldes ændringen fra 35 til 8 udkørselssteder, og at I dermed har mistet mange erfarne tilsynsførende?

- Antallet af udkørselssteder er faldet, men produktiviteten er steget. Vi har haft en produktionsfremgang med flere timer pr. tilsynsførende efter, at vi har indført kørselsordningen, siger Karsten Bach Christensen.