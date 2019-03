Ægtepar på 82 vil sælge naturskønne Halmø: - Havet er en god nabo

Ægteparret Peter og Gitte Didrichsen har ejet Halmø og Halmøgård i over 40 år, men nu er det snart slut. De er begge 82 år og har valgt at sælge deres private ø. Prisen er endnu ikke fastsat, men huset alene er vurderet til 3,8 millioner kroner.

Halmø: Drømmer du om at eje din egen ø med fred og idyl, en gård og havet som eneste nabo? Så kan drømmen måske blive til virkelighed nu, for den 43 hektar store ø Halmø ud for Ommel ved Marstal er til salg. Det fortæller Peter Lykke Didrichsen, som har ejet øen sammen med sin kone, Gitte, i over 40 år.

- Min kone og jeg er begge to 82 år gamle. Det kræver en masse tid, det var nemmere, da vi købte den for 40-50 år siden, siger Peter Lykke Didrichsen i telefonen fra Græsted, hvor parret bor.

Parret har tidligere udtalt til DR Fyn, at øen helst ikke skulle sættes til salg, fordi de gerne så, at den blev i familien, men sådan ser det altså ikke ud til at gå.

- Nej, jeg tror det ikke rigtig. Vi har snakket meget om det. Vi har fire børn, og der er ikke nogen, der har den helt store interesse. Ja, alt har vel sin tid, men vi er da kede af at skulle skille os af med den, det må jeg sige. Vi har været glade for at komme derovre siden begyndelsen af 70'erne, fortæller han.

Peter og Gitte Didrichsen er kommet på øen især omkring påske og pinse og om sommeren, men de senere år er det ikke blevet til så meget, fortæller Peter Didrichsen.

- Vi havde mulighed for at være der meget, og man skal kunne være der meget for at kunne udnytte den. Jeg tror, det er ved at være slut med den epoke, desværre, siger han og tilføjer:

- Det er da trist, men det har sin naturlige årsag, når man bliver ældre, for så er man bekymret over at falde ned af trapperne og sådan noget, siger han.