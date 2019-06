Åbent brev til den ny kirke- og kulturminister: Velkommen på posten som forvalter af en tusindårig arv

På kant: Kære Joy Mogensen. Hjertelig tillykke med den vigtige opgave at være minister for en meget vigtig grundpille i det danske samfund: Kulturen og kirken som tusindårig forvalter af de kristne grundværdier.

Jeg håber, du vil løfte kulturen op på det niveau, hvor den hører hjemme: På lige fod med økonomi og jura. For værdier er mere end penge, og etik er grundlag for jura.

Det er netop kulturen, der er samfundets rygrad og giver den enkelte identitet. Og det er netop af mangel på samme, der bevirker polarisering og ulighed. Som den verdenskendte oboist Henrik Goldschmidt udtrykker det i Netavisen Sameksistens: "Vi danskere prøver at tage andres kultur fra dem - hele tiden! Vi vil bestemme, hvordan man må gå klædt, hvilket kød, man må spise, og hvordan man skal opføre sig. Det har noget at gøre med, at den danske kultur har været svag i en lang periode."

Gennem Goldschmidts Musikakademi på Nørrebro i København giver han nu gratis musikundervisning til børn på tværs af kulturer. Det sker i erkendelse af, at det netop er kulturen, der forener os. Her kan kirken spille ind i kulturen og vise menneskers værdi. Ikke distancere sig, men inkludere. Budskabet om tilgivelse, næstekærlighed og barmhjertighed favner alle.