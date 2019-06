5G: Danmarks Radio har fabrikeret nyheder, hvor budskabet er, at 5G-kritik er sat i verden af russerne og formålet er at skabe mistillid og frygt i Vesten. Flere danskere, som stiller sig kritisk overfor 5G-udrulningen, er blevet anklaget for at sprede denne frygt.

Skal russerne have æren?

DR baserer tilsyneladende deres analyse på deling af to videoer produceret af RT America kanalen (Russia Today). Ud fra antallet af delinger på sociale medier vurderer DR, at videoerne puster til 5G-frygten. Har DR mon undersøgt, hvilke andre informationer fra USA, Frankrig, Danmark mm. om 5G, som også er delt her op til valget? Og som også handler om 5G og de potentielle sundhedsfarer og skader på mennesker, dyr og planter? Deriblandt et juridisk dokument, som konkluderer, at 5G-udrulningen bl.a. overtræder den europæiske menneskerettighedskonvention samt FN's børnekonvention?

Vi citerer fra artikel på dr.dk: "De eksperter, RT America taler med, har det udgangspunkt, at den eksisterende teknologi, 3G-antenner og 4G-antenner, er bevist helbredsskadelig, og det er ikke tilfældet", siger Aslak Harbo Poulsen, forsker hos Kræftens Bekæmpelse.

Er det mon Aslak Harbo Poulsen, som ikke er opdateret? 41 studier viser direkte DNA-skader forårsaget af 2G, 3G og 4G. Ligeledes kan man undre sig over, at DR ikke kontakter de over 200 forskere, som har sendt 5G-appeller til diverse regeringer og bedt om 5G-stop. Appellerne er baseret på valid forskning, som påpeger at 2G, 3G og 4G er sundhedsskadelig, og at 5G vil være udrulning af endnu en sundhedsskadelig teknologi.

DR oplyser endvidere: "Der kan godt være enkeltstudier, der finder en sammenhæng, men hvis man laver en samlet vurdering af den eksisterende litteratur, så ser det ikke ud til, at der er nogen helbredseffekt, f.eks. i forhold til kræft", forklarer Aslak Harbo Poulsen.

Er det mon gået Poulsens næse forbi, at kræfttilfældene i Danmark af den mest aggressive type af ondartede hjernekræft, glioblastom, er steget med op til 75 pct.? Denne viden er gravet frem via direkte spørgsmål og efterfølgende svar fra daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Hverken Sundhedsstyrelsen eller sundhedsministeren har tilsyneladende tænkt sig at informere om denne stigning direkte til den danske befolkning.

Når et medie, som bør være neutralt og kritisk overfor kilder, mener at kunne dømme seriøs forskningsbaseret kritik af et så alvorligt emne som 5G-udrulningen via videoer på Youtube, så er spørgsmålet vel, hvem det er, som spreder konspirationsinformation. Det er direkte udemokratisk og uetisk at stemple 5G-kritikere, som værende under indflydelse af russisk spin samt tilmed indirekte pålægge 5G-kritikere frygten for at blive dømt via påvirkningsloven.