4020 gange søgte arbejdsgivere forgæves: Rengøring skal frem i lyset

Rengøring er begyndt at rykke fra nat til dagtimer - det er sundere for medarbejdere som Aubon Suriwong og andre - og så letter det rekrutteringen til branchen. Men det skal ske i større grad, mener Marita Geinitz fra det regionale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland.Arkivfoto: Scanpix

I februar gik arbejdsgivere forgæves efter rengøringspersonale 4020 gange. Ifølge Marita Geinitz, der er formand for det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR, i Sydjylland, kræver det respekt og bedre arbejdsforhold, hvis arbejdsgiverne vil have folk.

4020 gange søgte arbejdsgivere i februar forgæves en rengøringsassistent. Næsten lige så mange arbejdsgivere søgte uden held en social- og sundhedsassistent, og i Beskæftigelsesministeriets statistik kom jobbet som butiksassistent ind på tredjepladsen over forgæves rekrutteringer. De tre job er i hænder og hoveder de mest efterspurgte i Danmark ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har tal for forgæves rekrutteringer. Manglen på bygningsmalere og VVS-montører er størst i procent i forhold til branchen. - Man tænker rengøring, "det kan enhver sgu' da". Men du kan ikke sende hvem som helst ud på et sygehus ihukommende den seneste historie om kræftprøver, som blev smidt ud, fastslår Marita Geinitz. Hun er formand for det regionale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland og hovedbestyrelsesmedlem i fagforbundet 3F, og i Sydjylland kom rengøring ind på andenpladsen efter bygge- og anlæg som branche med flest forgæves rekrutteringer. Ifølge Marita Geinitz er kuren at skabe respekt omkring faget og skaffe bedre arbejdsforhold. - Alle vil have rengøring, medarbejderne må bare ikke ses. Så for mange i branchen begynder arbejdstiderne midt om natten, og det er et hårdt job. Med 3F-kasketten på vil jeg sige, at rengøringsassistenter også skal vande blomster og rydde mødeborde for at få et afvekslende arbejde, lyder meldingen fra Marita Geinitz.

Foto: Hans Soendergaard DI ønsker ikke ufaglærte ind fra udlandet for at dække efterspørgslen i rengøringsbranchen. De ryger ud med en lavkonjunktur, hvor faglært arbejdskraft har en fremtid, fastslår underdirektør Steen Nielsen.

Et usynligt job RAR-formanden fremhæver Forenede Service i Sønderborg som et godt eksempel på en virksomhed, som har gennemført disse ændringer, så de fleste arbejder på fuld tid og har afvekslende arbejde. Men også her er det svært at skaffe medarbejdere nok. - Det skal også rygtes. Med få undtagelser er det et usynligt job, det må man ikke glemme, siger Marita Geinitz.

Foto: Claus Thorsted Både akademikere og kontanthjælpsmodtagere skal uddannes, hvis de skal gøre rent på et sygehus, fastslår Marita Geinitz, formand for det regionale arbejdsmarkedsråd i Sydjylland. Arkivfoto: Claus Thorsted

Ind fra kontanthjælp I Dansk Industri peger vicedirektør Steen Nielsen på, at arbejdsgivere og jobcentre skal finkæmme mulighederne omkring kontanthjælpsmodtagere og andre på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden skal Danmark åbne for at hente faglært arbejdskraft fra tredjelande uden for EU for eksempel via beløbsordningen. Behovet for ufaglærte medarbejdere må kunne dækkes inden for Danmark og EU. - Ufaglært arbejdskraft sidder løsere på jobmarkedet og har større risiko for at blive afskediget, når vi på et tidspunkt får en lavkonjunktur. Til gengæld er der ingen tvivl om i fremskrivningerne, at vi får brug for faglærte, og de har også kompetencerne til at klare sig gennem en lavkonjunktur, begrunder Steen Nielsen.

Foto: Robert Wengler Rengøringsassistenten er blandt de mest søge medarbejdere ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet. Arkivfoto: Robert Wengler.

Ledige magistre Ifølge Marita Geinitz kræver det uddannelse af kontanthjælpsmodtagere og andre, som skal ind og arbejde med rengøring, så hun er ikke umiddelbart med på Dansk Industris forslag til at dække efterspørgslen på rengøringsassistenter. - Så er du tilbage ved, hvad vi regner rengøring for. Vi skal have hænder med kvalifikationer, ikke bare hænder. Hvorfor er det ikke akademikernes arbejdsløshed, man kigger på, spørger Maria Geinitz. Der er omkring 700 ledige akademikere i Sydjylland, og magistrene topper med en stigning på 20 procent det seneste år, mens byggefag, pædagoger og elektrikere alle har haft et fald i ledigheden på over 20 procent. Maria Geinitz er åben over for at sende akademikere eller ledige fra andre A-kasser over i rengøringsbranchen. - Hvis ikke der er andet at få. Vi skal så vidt muligt gå på tværs af A-kasser. Men du kan ikke gøre rent på et sygehus, bare fordi du er akademiker. Også akademikere skal have en opkvalificering, så bakterierne ikke kommer til at slå patienter ihjel, eller nogen kommer til at smide kræftprøver væk, siger Marita Geinitz. Arbejdsmarkedets parter skal desuden have et mere helhedsorienteret syn på de brancher, som har svært ved at tiltrække arbejdskraft. - Hvordan skal jeg behandle et menneske, hvis jeg vil have det til at tage dette arbejde? Man skal tage hensyn til mennesket lige så meget som til arbejdspladsen, siger Marita Geinitz.