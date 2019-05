3F: Nemt at finde arbejdskraft i Danmark

- Danmark ligger i den lave ende, når det kommer til virksomhedernes melding om arbejdskraft. Vi har løbende undersøgt efterspørgslen på arbejdskraft - både niveauet og udviklingen - og her ligger vi også i den lave ende. Det er det helt overordnede billede i alle tre brancher. Lande under os er enten kriselande eller lande, hvor arbejdsløsheden er tårnhøj, fastslår cheføkonom Frederik Pedersen fra 3F.

Det er konklusionen fra fagforbundet 3F efter at have analyseret arbejdsgivernes meldinger om mangel på arbejdskraft i Europa. 3F har set på industrien, bygge- og anlæg foruden privat service, og i alle de tre store brancher har både tyske, svenske og ikke mindst polske arbejdsgivere langt større problemer.

Danske arbejdsgivere har langt lettere ved at finde arbejdskraft end deres kolleger i Tyskland, Frankrig og Polen, og de kan bare hente faglært arbejdskraft i Spanien eller Portugal, hvis det kniber med at besætte et job som smed, tømrer eller automatik-tekniker.

I Danmark er lønningerne ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings tal og Danmarks Statistik steget med under tre procent om året herhjemme siden 2014, hvor arbejdsgiverne begyndte at klage over problemer med at besætte stillinger og hente de rette kompetencer til virksomhederne.

Ifølge fagforbundet passer arbejdsgivernes og mediernes beskrivelse af en situation med mangel på arbejdskraft ikke med den virkelige verden. Det lykkes for 3F at besætte omkring 98 procent af alle stillinger, når arbejdsgivere henvender sig efter faglært eller ufaglært arbejdskraft - det seneste år har fagforbundet hjulpet med skaffe 2000 mennesker et job.

Kun hjem på ferie

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er her på linje med 3F, da han i efteråret opfordrede virksomhederne til at bruge jobcentrene noget mere. Men fagforbundet er kritisk over for det lovforslag fra regeringen, som vil gøre det lettere for arbejdsgivere at hente medarbejdere fra en række tredjelande som USA, Kina og Mexico ved at sætte beløbsgrænsen ned, så man åbner for flere faggrupper. I stedet skal de ifølge Søren Heisel søge blandt de mange ledige i EU.

- Vi har 15 millioner ledige i EU. Vi har i 3F lavet et europakort over ufaglærte, akademikere og andre, og hvordan kan det være, at vi med så mange ledige skal ud i tredjeverdenslande?

Ifølge Søren Heisel står ledige i Bulgarien, Rumænien og Polen på spring for at få et job i Danmark til en overenskomstmæssig løn, som er mange gange større end deres månedsløn, som ofte er på 3000 kroner. Og med en dansk løn for tømrerarbejde på 165 kroner i timen tager de ikke hjem igen.

- Vi er nok den fagforening, som organiserer flest af de nye europæere, og de griner jo nærmest ved tanken om at tage hjem: Vi har børnehaver, ordentlige skoler og et velfærdssamfund med gode lønnninger. De synes, at deres hjemlande er fantastiske, men til ferie, siger Søren Heisel.