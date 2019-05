I et åbent brev til alle folketingsmedlemmer opfordrer 30 borgmestre sammen med Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd Folketinget til at nedsætte et hold af uvildige eksperter, der skal skrue et nyt og mere fair udligningssystem sammen.

- Ministeriets embedsværk er nu engang tættere på Københavns Kommune end Hjørring Kommune. Sidst der kom nyt system, havde Københavns Kommune opdateret sine registre lige inden. Det er lovligt nok, at ministre kan politisere, og at embedsværket kan arbejde efter bestilling fra en minister. Men vi har brug for, at der bliver trukket en streg i sandet, så vi får et system, danskerne igen kan have tillid til.

Udligning: De siger det ikke direkte, de 30 borgmestre, der tirsdag sendte et åbent brev til samtlige folketingsmedlemmer og -kandidater. Men de har tilsyneladende ikke nok tillid til at embedsmænd i Indenrigsministeriet kan skrue et nyt og fair udligningssystem sammen efter valget. Derfor foreslår de sammen med Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd, at "Folketinget efter det kommende valg nedsætter en hurtigt arbejdende, uvildig kommission styret af eksterne eksperter - ikke embedsmænd i Indenrigsministeriet".

- Jeg har en forventning om, at uvildige, kloge hoveder med forstand på kommunale forhold vil kunne ramme et bedre resultat, fordi de kan arbejde uden pres fra politiske baglande, siger han.

For at undgå at en ny forhandling om en udligningsreform ender i samme splittelse som sidste år, mener Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S), at det er nødvendigt, at det bliver uvildige eksperter, der skruer et nyt udligningssystem sammen. Den udmelding er borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) enig i:

- Vi skal have en uvildig kommission for at få diskussionen ud af det politiske rum, hvor man har siddet og fedtet rundt med det i årevis og lavet de mange forskellige ordninger, som ikke virker, siger borgmester i Fanø Kommune Sofie Valbjørn (AL).

Udligningsordningen, der hvert år flytter milliarder af kroner rundt mellem landets kommuner, har været under pres i årevis. Adskillige gange har kommuner påpeget fejl i systemet, og politisk er der bred enighed om, at en reform af udligningsordningen er en bunden opgave for den nye regering efter valget. Men nu vil borgmestrene være sikre på, det bliver gjort ordentligt denne gang.

Borgmestre vil starte forfra

Borgmestrene forklarer desuden, at en uvildig kommision vil give muligheden for at starte helt forfra med opbygningen af et nyt udligningssystem.

- Det er vigtigt for mig, vi får startet på noget, der ligner et blankt stykke papir. Det tror jeg bedre en uvildig kommision kan håndtere end embedsmænd, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med den kommunale udligning er at sikre, at alle kommuner har et nogenlunde ens serviceniveau over for borgerne. Men det mener de 30 borgmestre ikke at ordningen lever op til i dag.

"Det er ikke rimeligt, at ældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere en ringere pleje. Det er ikke rimeligt, at forældre, der bor uden for hovedstadsområdet, i gennemsnit skal betale mere i skat og samtidig acceptere ringere forhold for deres børn i vuggestuen, børnehaven og i folkeskolen", skriver de blandt andet i brevet.