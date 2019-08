28-årige Natasja reklamerer på Instagram: Får telefoncovers og smør i bytte

Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få en portion pulled pork, smør og telefoncovers i bytte. Hun er en del af en stigende tendens, hvor almindelige danskere med få tusinde følgere bruger deres sociale medier til reklame.

Influencere: Spisebordet i stuen er dækket op med blomstrede blå-hvide tallerkener og kopper fra Royal Copenhagen. Ved siden af står et fad fra samme mærke med vand-, honning- og alskens andre slags meloner pænt anrettet i rækker. I Natasja Sommers hjem i det sydøstlige Odense er der ikke noget, der er overladt til tilfældighederne i dag. Den 28-årige kvinde er uddannet salgsassistent, fuldtidsansat i Bilka, mor til to og gift. Men hun er også en "Insta-mom" og mikro-influencer. Hendes følgerskare på knap 1600 personer på det sociale billedmedie Instagram er nok til, at firmaer kontakter hende for at bytte deres produkter til positiv omtale. Det begyndte allerede, da hun havde 900 følgere for godt et år siden. Firmaet Ideal of Sweden henvendte sig og tilbød hende et telefoncover i rødbrune farver fra efterårskollektionen mod, at hun reklamerede for firmaet på sin profil. - Jeg tænkte hold da op, det er virkelig godt. Jeg troede, man skulle have mange flere følgere, før man blev kontaktet, siger hun. Men der er intet unormalt i, at almindelige mennesker med blot 1000 følgere bliver kontaktet af virksomheder. Faktisk sker det oftere og oftere, lyder det fra Morten Saxnæs, en af Danmarks førende eksperter inden for digital kommunikation og strategi. - Mikroinfluencere med ned til 500 følgere har virkelig fået vind i sejlene inden for de sidste par år. Hvis du som virksomhed skal ud at have fat i Anders Hemmingsen (der har 857.000 følgere på Instagram, red.) , koster det 50.000 kroner for et opslag. Når det er mikroinfluencere, kan du slippe af sted med at give oplevelsen eller et produkt væk. Det er der generelt flere brands, som søger mod, siger han.

"Jeg elsker smør", indleder Natasja Sommer sin reklame for Kærgaarden. Screenshot fra Instagram

- Jeg sælger ikke min sjæl Ifølge Morten Saxnæs er interessen for at blive influencer også stigende, og det betragtes blandt flere som en positiv ting at kunne reklamere for virksomheder på profiler på de sociale medier. - De føler en stolthed over at lave et samarbejde med et brand, uanset om det er stort eller lille. Influencerne oplever det som en validering af, at det, de laver, er godt, siger han. I dag får Natasja Sommer ofte henvendelser fra fimaer, der ønsker positiv omtale. Da avisen Danmark besøger hende, har hun inden for en uge reklameret for Ideal of Sweden, Tulip og Kærgården. Hendes løn har været henholdsvis et telefoncover, en portion pulled pork og et gavekort til smør. - Føler du, at du sælger ud af dig selv, når du reklamerer for et firma mod eksempelvis at få smør eller et telefoncover? - Nej, jeg føler ikke, jeg sælger min sjæl. Jeg kan vælge at sige nej, og jeg har et almindeligt fuldtidsarbejde ved siden af. Hvis firmaer kontakter mig, og jeg tænker, ah - det er ikke lige mig, siger jeg tit og ofte nej, siger hun.

Foto: Nils Svalebøg Den 28-årige mor oplever somme tider at få ondt i armen, fordi hun har taget mange billeder eller optaget lange videoer. Det kaldes "Instagram-arm", fortæller hun. Foto: Nils Svalebøg

Natasja er "Insta-mom" Natasja Sommers helt store drøm er at få et samarbejde med en tøjbutik, som hun kan reklamere for. Det har flere af hendes idoler på Instagram, men de har også langt flere følgere end hun har. - Der er lang vej endnu. Lige nu fokuserer jeg på at være mommy-blogger eller "Insta-mom", som det også hedder, siger hun. Begreberne dækker over mødre, som deler deres erfaringer og oplevelser af det at være mor på Instagram. Den gruppe kvinder er der stor interesse for at følge på det sociale medie. - Vi kan allesammen opleve, at vores barn får udslæt, og på Instagram kan vi få gode råde og sparring. For mig er det også en måde at blive set og hørt i en verden, hvor de digitale apparater fylder mere, siger Natasja Sommer. Den 28-årige mor lægger ofte nye billeder op. Det kan være reklame, men også billeder af hende selv, hendes børn eller hendes hjem, som på billederne altid fremstår rent og ryddeligt. Når hun tager billeder af sig selv, har hun ofte taget kjole på og lagt makeup. - En del af dine billeder fremstår polerede. Hvor godt et indtryk giver de af dagligdagen hjemme hos dig? - På Instagram tager man ikke et billede af en lorteble og smider op. Men det er ikke ensbetydende med, at der ser sådan ud her hele tiden. Jeg har to små børn og en mand. Mit hjem roder også. Billederne viser kun en brøkdel af mit liv, siger hun.

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

- Benhårdt arbejde På det seneste har en række luksushoteller på populære feriedestinationer kritiseret de mange henvendelser, de får fra influencere med få følgere, som forventer at bo gratis mod at reklamere for hotellerne på sociale medier. Også kendiskokken Umut Sakarya har problematiseret, at unge danske influencere kontakter ham for at få gratis mad på hans restaurant i København. Natasja Sommer har fulgt med i debatten om influencerne, og hun forstår kendiskokkens kritik. Af samme årsag kontakter hun ikke selv firmaerne, men venter, indtil de kontakter hende. Men hun mener også, at influencere er bedre end deres rygte. - Jeg kan godt se, at vi får ting, men man laver også et stykke arbejde. Det er benhårdt arbejde at være influencer. Det skal man ikke tage fejl af. Det er ikke anderledes, end når man står i Bilka. Det kræver noget. Selv om de fleste forbrugere af sociale medier i forvejen støder på en del influencere, er det ifølge Morten Saxnæs noget, vi skal forvente at skulle forholde os endnu mere til i fremtiden. - Alle kan blive influencere i dag. Man kan sige, det er blevet demokratiseret, når alle kan skrive sig op til at modtage produkter, som de kan reklamere for. Før så vi tv og læste blade. Nu sidder vi og følger de her personer på sociale medier, siger Morten Saxnæs. Han er ikke i tvivl om, hvorfor markedsføring gennem influencere er blevet så populær blandt virksomhederne. Han siger: - Vi stoler på influencerne, og vi stoler på, at de ved noget om deres område. Derfor virker de mere tillidsvækkende end en tv-reklame. Det gør det værdifuldt at reklamere gennem almindelige mennesker.

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg

Foto: Nils Svalebøg Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få pulled pork og telefonnøgleringe i bytte. Hun er med sine ca. 1600 følgere mikroinfluencer, men hun drømmer om at få følgere nok til at supplere sin indkomst med indtjening fra reklamering på Instagram. Foto: Nils Svalebøg