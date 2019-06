Den 21-årige dansker, der blev fundet død i New Zealand, er Jonas Legaard Sørensen fra Gl. Stenderup ved Faaborg. Avisen har besøgt den unge mands far og bonusmor godt et døgn efter, de blev underrettet om dødsfaldet. Politiet i New Zealand formoder, at han er blevet revet med af vandmasserne i en flod og slået bevidstløs mod en sten.