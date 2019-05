En 20-årig mand fra Høje Taastrup er ved Retten i Svendborg blevet dømt skyldig og skal betale 10 dagsbøder af 2.000 kroner for at videresende billeder og video af afdøde fra togulykken den 2. januar. Retten lagde blandt andet vægt på, at han vidste, hvad der var på billederne, og at materialet blev sendt til mange mennesker.

En 20-årig mand er fundet skyldig i at have optaget video og billeder af afdøde og legemsdele inde fra det passagertog, der forulykkede på Storebæltsbroen den 2. januar 2019. Han videregav materialet til såvel flere danske og udenlandske medier samt til sin chef og venner. Det koster ham en plet på straffeattesten samt 10 dagsbøder af 2.000 kroner. Han skal altså betale i alt 20.000 kroner. Anklager Maria Fanø-Fredeløkke havde ønsket den 20-årige idømt en bødestraf på 22.000 kroner, mens hans forsvarer Berit Ernst ønskede sin klient frikendt - eller dømt uden straf. Straffen kom altså meget tæt på den bødestraf, anklageren havde ønsket. - Vi kan kun være tilfredse med dommen. Som det fremgår af dommens præmisser har retten tilsidesat hans egen forklaring som utroværdig. Han påstod selv, at han sendte billeder og video for at bearbejde oplevelsen, men samtidig lå han i forhandlinger med medierne om priserne på materialet. Det fremgår også af udskrifterne fra messenger, at han var klar over, hvad der var på billederne, fortæller anklager Maria Fanø-Fredeløkke. Retten lagde ved strafudmålingen også vægt på, at bestemmelsen var ændret pr. 1. januar 2019, og at det fremgår, at der skal ske en skærpelse af det hidtidige bødeniveau. Retten pålagde samtidig tiltalte og andre, der måtte have billed- og videomateriale fra ulykken om at slette dette efter straffelovens § 271. Den paragraf blev ændret pr. 1. januar 2019. - Det betyder altså, at hvis nogen ligger inde med billeder eller video, som de enten selv har optaget eller modtaget fra andre, er de forpligtet ved dom til at slette det, forklarer anklageren. Den 20-årige havde nægtet sig skyldig, men erkendte at have sendt billeder og video. Han har ifølge sin forsvarer Berit Ernst valgt at modtage dommen. - Han har ikke haft til hensigt at krænke nogen, men vil meget gerne lægge sagen bag sig. Han er indstillet på at tage sit ansvar i forhold til det, han - ifølge retten - har gjort galt, og derfor modtager han dommen, fortæller hun til Fyens.dk.

- Det var for at bearbejde det Den 20-årig var under ulykken passager i det forulykkede tog. I en Messenger-besked til sin chef beskrev han i detaljer det uhyggelige syn, der mødte ham i toget. - Det var for at bearbejde det. Jeg sendte det, så han kunne se, hvad der var sket, og så han vidste, hvad jeg havde været ude for. I en anden Messenger-besked, hvor han sendte et screenshot fra en video til en veninde, beskrev han de voldsomt skadede ofre, der mødte ham. - Jeg havde behov for at dele den oplevelse, jeg havde været ude for, så de forstod, hvad jeg gik igennem. Men jeg tænkte ikke videre over det, forklarede den 20-årige i retten. Anklager Maria Fanø-Fredeløkke var enig i, at der var formildende omstændigheder for den forholdsvis unge mand, der pludselig var vidne til den traumatiserende dødsulykke på tætteste hold. Og derfor gik hun ikke efter fængselsstraf. Men det var samtidig en skærpende omstændighed, at den 20-årige havde delt meget af materialet og til mange forskellige mennesker. Han havde under retssagen påstået, at politiet havde manipuleret med billederne. - Men det var jo tydeligt for enhver, at det var løgn, idet han selv forklarede, hvad der var på billederne. Og hvis de havde været manipuleret, var han ikke blevet dømt, understregede anklageren. Til gengæld var det ifølge anklageren skærpende, at den tiltalte havde udbredt så voldsomt materiale til både venner, bekendte og såvel danske som internationale medier.