20-årig i retten om billeder af afdøde togpassagerer: - Jeg har aldrig villet støde nogen

En ung mand fra Høje Taastrup, der var på det forulykkede tog på Storebæltsbroen 2. januar, er onsdag for retten. Han er tiltalt for have krænket ofre ved at have delt billeder og video, hvor man kan se ligdele. Den tiltalte nægter sig skyldig.

Under stort presseopbud fra både lokale og nationale medier sidder en 20-årig mand onsdag på anklagebænken i Retten i Svendborg. Han er tiltalt for at have delt både billeder og video efter dødsulykken på Storebæltsbroens lavbro om morgenen den 2. januar, hvor otte passagerer mistede livet. Ifølge anklagerne mod ham optog han billeder og video af fem af de afdøde eller legemsdele eller andet biologisk materiale fra dem. Den 20-årige nægter sig skyldig, men erkender at have sendt billeder og video til venner, sin chef og til forskellige medier både fra Danmark og udlandet. - Jeg har aldrig villet støde nogen, svarede han, da anklager Maria Fanø-Fredeløkke spurgte, hvorfor han sendte materiale til nyhedsbureauet Associated Press og advarede om, at det var voldsomme billeder. Men hvorfor delte du overhovedet materialet med medierne?, ville anklageren vide. - Jeg tænkte ikke over konsekvenserne. Jeg tænkte, at nyhedsbureauerne havde styr på at få analyseret materialet og håndteret det professionelt. Derfor gav jeg dem også et heads up, så de kunne fjerne det, der var for meget, forklarede den tiltalte.

Risikerer bødestraf Anklageren begyndte retssagen med at fortælle, at anklagemyndigheden ønsker den 20-årige idømt en bødestraf. Der er dermed ikke lagt op til fængsel, hvis den unge mand findes skyldig i uberettiget at have videregivet billeder, som kunne krænke ofrene. Straffeloven giver mulighed for fængsel i op til seks måneder - og under særligt skærpende omstændigheder i op til tre år. Den 20-årige fortæller i retten, at han hverken delte billeder og video for at få opmærksomhed eller tjene penge. Desuden er han først senere - efter politiet har lysnet billederne - blevet klar over, at der på nogle af de første billeder, han sendte, kunne ses personer, siger han. Senere var han klar over, at han havde fotograferet ligdele.

Behov for at dele oplevelsen I en messengerbesked til sin chef beskrev han i detaljer det uhyggelige syn, der mødte ham i toget. Det var for at bearbejde det. Jeg sendte det, så han kunne se, hvad der var sket, og så han vidste, hvad jeg havde været ude for. I en anden messengerbesked, hvor han sendte et screenshot fra en video til en veninde, beskrev han de voldsomt skadede ofre og det uhyggelige syn, der mødte ham. - Jeg havde behov for at dele den oplevelse, jeg havde været ude for, så de forstod, hvad jeg gik igennem. Men jeg tænkte ikke videre over det, forklarede den 20-årige i retten. Videoen optog han efter egen forklaring mest for at lyse rundt i toget, da nogle bad om at få lys. Senere sendte han den til DR uden selv at have set den igennem. Et vidne, der også var med i toget, forklarer i retten, at han allerede kort efter ulykken gjorde den tiltalte opmærksom på, at han var i gang med at tage billeder af døde passagerer. Både billeder og video er blevet vist i retten onsdag for lukkede døre. Der er desuden forbud mod at nævne navnene på de afdøde personer, som er blevet fotograferet og filmet.