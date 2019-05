18-årig spurgte om ældrepolitik: Løkke havde ryggen til mig, Mette kiggede mig i øjnene

Papirer og arme om skuldre

På scenen benyttede Lars Løkke Rasmussen lejligheden til at fortælle lidt om, at det er en lykkelig udfordring, at der bliver flere ældre i fremtiden, at han vil investere mere i sundhedsvæsenet og ældresektoren. At han har afgivet et velfærdsløfte, som er troværdigt. Hvorefter han trak et papir frem af inderlommen med en økonomisk redegørelse fra 2014, som han viftede med og sluttede af med at sige, at regeringen lige har lavet en ny seniorførtidspension, som 17.000 får glæde af.

Mette Frederiksen sagde, at det var skønt at opleve en ung, der er optaget af de generationer, der har bygget vores velfærdssamfund. At Wesam ligesom hende kunne se, at der var skåret for meget ned. At der skulle ansættes flere folk, "så der er en arm omkring skulderen", så ældre ikke kun får gjort rent hver femte uge. At det ikke er værdigt. At Løkke har været for forhippet på skattelettelser. At hun vil bruge pengene på "det vi er fælles om", at der skal sørges for, at alle ældre får den alderdom, de fortjener.

Herefter vendte Lars Løkke Rasmussen tilbage til sin økonomiske redegørelse fra inderlommen og kom i diskussion med ordstyreren.