125.000 kroner - så kan du købe et af landets billigste huse

INDLAND: Er der lidt penge på kistebunden kan man erhverve sig et hus i Bækmarksbro tæt på Lemvig, der for tiden er blandt de billigste i landet, der er udbudt til salg.

For 125.000 kroner kan man overtage huset, der ligger på Brogade i Bækmarksbro, ikke langt fra byens skole, købmand og idrætscenter. Boligen er ifølge www.boligsiden.dk den ottende-billigste, der for tiden er udbudt til salg i landet.

- Stedet for dig, der er klar til en større istandsættelse, lyder overskriften på annoncen for boligen, der er sat til salg af Lemvig Kommune. Det er Nybolig i Lemvig, der står for salget.

Ifølge boligannoncen får man 119 kvadratmeter bolig, der er bygget i 1926 på en 1274 kvadratmeter stor grund. Men man skal have mod på at arbejde en del med huset, bliver der gjort opmærksom på.

- Ejendommens stand er væsentlig under middel og der skal påregnes en ret stor istandsættelse. Alternativt vil en mulighed være at nedrive eksisterende bygning og opføre ny, står der i boligannoncen.

Den billigste ejendom, der for tiden er udbudt til salg i Danmark, er en timeshare-lejlighed i Hulsig syd for Skagen. Den kan erhverves for 70.000 kroner. Desuden er to boliger udbudt til salg for 99.000 kroner i Kastbjerg syd for Hadsund samt ved Gørding mellem Esbjerg og Vejen.

Det næstbilligste hus, der er til salg i Lemvig Kommune ligger i Fjaltring. Det kan erhverves for 175.000 kroner.