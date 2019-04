Togulykken 2. januar på Storebæltsbroen tæt på Nyborg var den værste togulykke på Fyn siden 1967, hvor 11 mennesker blev dræbt og 36 kvæstet i et sammenstød mellem to lyntog. På baggrund af Fyens Stiftstidendes dækning genfortæller vi her beretningen om katastrofen den 10. august 1967 og det efterfølgende retsopgør.