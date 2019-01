10.000 hjerteløbere klar i Midtjylland: I løb det går, når hjertet ikke slår

Først var det i hovedstaden, nu er det også i Midtjylland, at helt almindelige mennesker melder sig som frivillige livreddere for hjertepatienter. Region Midtjylland har på tre måneder etableret et korps af 10.000 hjerteløbere.

Hjertestop: Nicoline Højlund fra Horsens er allerede jubilar, inden hun har ydet noget som helst. Hun har netop meldt sig som frivillig hjerteløber i Region Midtjylland og blev ved tilmeldelsen registreret som hjerteløber nummer 10.000, efter at ordningen blev etableret for blot tre måneder siden.

- Jeg blev opmærksom på det via en vens facebookprofil og tænkte, at det var et sympatisk initiativ. På den måde kan vi hver især aktivt være der for vores medmennesker, når der er behov. Det er en lille handling, der kan betyde enormt meget for et andet menneske. Jeg synes, det er godt, vi passer på hinanden, så det vil jeg gerne være med til; enhver kan jo blive ramt, og man ved aldrig hvornår, siger Nicoline Højlund, der er 31 år og under uddannelse som socialrådgiver.

Hjerteløberordningen er organiseret under Tryg Fonden, som via en app alarmerer frivillige, der er tilmeldt ordningen. Når en hjertealarm lyder, aktiveres op til 20 frivillige i en afstand af op til 1,8 kilometer fra en hjertepatient. En gps-forbindelse sikrer, at hjerteløbernes præcise position til hver en tid er kendt.

Det relativt høje antal skyldes, at man ikke kan regne med, at alle opdager alarmen eller har mulighed for at rykke ud. De, der reagerer, får enten til opgave at finde en hjertestarter og få den frem eller at yde hjælp hos patienten - med mulighed for telefonisk vejledning fra fagpersonale. Der kræves ikke specielle kvalifikationer for at blive hjerteløber.

- På appen kan man se små instruktionsfilm, der viser, hvordan man kan hjælpe, og hvordan man yder hjertemassage. Desuden har jeg et gammelt kursus i hjerte-lunge-redning, og jeg har en del år arbejdet inden for sundhedsområdet, som ufaglært på et plejehjem. Så jeg synes, at jeg har et vist kendskab til det, og at jeg kan yde en hjælp, indtil den professionelle assistance når frem, siger Nicoline Højlund.