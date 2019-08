10.000 containere i klemme: Arla frygter hårdt brexit

Omsætningen steg i det første halvår med to procent til 40 milliarder kroner. En satsning på egne mærkevarer, herunder det klassiske Lurpak-navn, går fortrinligt. Det samme gør en lukrativ aftale med Starbucks om at levere mælk til den internationale kaffekæde.

Bortset fra brexit-bekymringerne går det bedre end længe set for mejerikoncernen, der ejes af 9957 landmænd spredt over store dele af Nordeuropa.

Udtalelsen faldt på en telefonkonference for journalister, da Arla Foods torsdag fremlagde regnskabstal for årets første seks måneder.

Mejerikoncernen har hyret ekstra folk til at håndtere situationen, når brexit træder i kraft - altså med udgangen af oktober, som det ser ud lige nu.

Mejeri: De kaotiske tilstande i britisk politik, hvor vilkårene for Storbritanniens udtræden af EU stadig er et åbent spørgsmål, rammer Arla Foods hårdt.

Stor spareøvelse

Driftsoverskuddet (ebit) voksede med syv procent til 1,3 milliarder kroner. Det er godt hjulpet af en massiv spareøvelse, kaldet Calcium, der inden 2021 skal hente besparelser hjem på tre milliarder kroner.

Calcium-programmet går over al forventning, og Arla Foods har i årets første halvår fundet varige besparelser på over 700 millioner kroner, hvilket er tæt på målet for hele året.

Aftalen med andelshaverne er, at tre fjerdedele af besparelserne fra Calcium skal bruges på at give mælkeproducenterne den bedst mulige pris for mælken, mens resten skal geninvesteres i virksomhedens vækst.

Arlas store forretning i Storbritannien har dog stor betydning for bundlinjen i koncernen, der har lidt store tab på en faldende pundkurs under det langstrakte forløb siden briternes folkeafstemning om brexit i 2016.

- På langt sigt er det spørgsmålet, om pundet falder yderligere, eller om det stiger. Begge scenarier kan ske, og jeg vil ikke spekulere i, hvor meget vi kan tabe eller vinde. Men vi ved, at det første fald i pundkursen var grunden til, at vi har Calcium foran os, så det er ikke små penge, siger Peder Tuborgh.

Arla Foods driver Storbritanniens største mejerivirksomhed, og masser af britiske landmænd er medejere af Arla, så koncernen er godt og grundigt flettet sammen på kryds og tværs af Nordeuropa.

Hos Arla har man ikke lagt skjul på, at man - som en af de helt store fødevarevirksomheder i Storbritannien - har haft sine lobbyister på hårdt arbejde for at påvirke den britiske regering og det politiske miljø i London og Bruxelles, men usikkerheden omkring brexit er uændret stor.

Peder Tuborgh understreger dog, at den britiske forretning i øvrigt går godt og har pæne nøgletal, så længe man regner dem i engelske pund.

Arla Foods forventer at omsætte for 76-79 milliarder kroner i hele 2019, mens overskuddet allerede i år kan blive påvirket negativt, hvis Storbritannien forlader EU-samarbejdet uden en aftale med EU 31. oktober.